Axel Gómez | El panameño firmó con Bengio como piloto oficial

Bengio es ampliamente reconocida por su innovación , calidad y presencia en los más altos niveles de competencia , siendo utilizada por pilotos profesionales alrededor del mundo.

Panamá/El joven piloto panameño Axel Gómez continúa consolidando su carrera internacional tras anunciarse su incorporación oficial a Bengio, reconocida como una de las marcas más prestigiosas a nivel mundial en el desarrollo de costilleras para kartismo.

La firma del acuerdo, realizada el día Viernes, convierte a Gómez en piloto oficial de la marca, un importante respaldo que refleja su crecimiento deportivo y proyección dentro del kartismo internacional.

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Bengio es ampliamente reconocida por su innovación, calidad y presencia en los más altos niveles de competencia, siendo utilizada por pilotos profesionales alrededor del mundo. Esta alianza permitirá a Axel contar con equipamiento de alto rendimiento, clave para su seguridad y desempeño en pista.

Con este nuevo paso, Axel Gómez no solo fortalece su estructura deportiva, sino que también continúa posicionando a Panamá en el mapa del kartismo internacional, reafirmando su compromiso con la excelencia y el alto rendimiento.

Nota de prensa.

Bengio: El Escudo de Carbono que Blindó al Kartismo Mundial

En el automovilismo de alta competición, la diferencia entre la victoria y el abandono suele medirse en milímetros, pero en el karting, se mide en resistencia física. Aquí es donde surge Bengio, una marca italiana que revolucionó la seguridad del piloto al abordar un problema crítico: las lesiones costales provocadas por las fuerzas laterales y las vibraciones del chasis.

Origen y Filosofía Técnica

Fundada en Italia, la génesis de Bengio reside en la observación directa en los circuitos. A diferencia de otros protectores, el Bengio Bumper fue diseñado bajo una premisa de artesanía de alto rendimiento. Su origen se remonta a la necesidad de crear un protector de costillas que no solo fuera una barrera de choque, sino una extensión ergonómica del piloto. La clave de su éxito mundial es el uso de capas de fibra de carbono y materiales compuestos que ofrecen una absorción de energía superior, permitiendo que el piloto mantenga la sensibilidad táctil con el asiento sin sacrificar la integridad física.

Aportes al Kartismo Mundial

El mayor aporte de Bengio ha sido la estandarización de la protección profesional. Antes de su popularización, las lesiones de costillas eran la causa principal de retiro prematuro en fines de semana de carrera. Bengio introdujo un diseño hecho a mano que se adapta a la anatomía del piloto, reduciendo drásticamente el impacto de las fuerzas G en curvas de alta velocidad. Esto ha permitido que jóvenes talentos puedan entrenar con mayor intensidad y frecuencia, acelerando su curva de aprendizaje hacia categorías superiores como la Fórmula 1.

Embajadores de Élite

La lista de pilotos que han confiado su seguridad a Bengio lee como una parrilla de salida de un Gran Premio. Estrellas de la talla de Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris y George Russell utilizaron protectores Bengio durante sus años formativos en las categorías CIK-FIA y WSK. Incluso pilotos veteranos como Fernando Alonso han mantenido vínculos con la marca para sus incursiones en el karting profesional. Al firmar y utilizar este equipamiento, estos atletas han validado a Bengio no solo como un accesorio, sino como un componente esencial del kit de competición de cualquier piloto que aspire al profesionalismo.