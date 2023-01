Expeleador de UFC le arrendó su mansión a Bolsonaro, ¿por qué lo hizo?

Durante muchos años, el nombre de José Aldo fue sinónimo de calidad y prestigio en la UFC. En sus años dentro del octágono entró a la historia como el primer campeón pluma de la reconocida empresa de artes marciales mixtas, pero hoy se le conoce por algo distinto a combatir.

El nombre de Aldo salió a la palestra pública al conocerse que, desde el 30 de diciembre de 2022, tiene como inquilino al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se aloja en la mansión que el expeleador tiene en Orlando, Florida (Estados Unidos).

Aldo, que también es brasileño, ha sido cuestionado por darle hospedaje a Bolsonaro. El excombatiente asegura que su decisión está alejada de los intereses políticos.

"Todo el mundo del lado contrario me ha atacado, pero mi jugada no tiene nada que ver con eso", manifestó a Europa Press. "Vi el negocio, no estoy pensando en izquierda o derecha, estoy pensando en negocios, que es lo que es la casa", agregó.

Aldo detalló que el alquiler de la mansión cuesta 2,600 reales diarios (499.36 dólares estadounidenses). También indicó que piensa colocar una placa, en una de las habitaciones, que registre la estadía del exmandatario.

"Todo el mundo querrá verlo, sea de izquierda o derecha", expresó.

El expeleador se mantiene firme en su postura de que el alquiler es un asunto de negocios, aunque anteriormente ha coincidido con Bolsonaro en apariciones públicas.

El expresidente se encuentra en Estados Unidos desde el 30 de diciembre de 2022 y no participó en la toma de posesión de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.