LAAC 2024: Panamá sueña con reinar en el golf amateur con sus principales exponentes

Panamá/Siete años después de la primera visita, el Latin America Amateur Championship regresa a Panamá. En esta oportunidad siete jugadores llevarán la bandera local y ellos buscarán demostrar el positivo impacto que tuvo aquella primera edición en ese país.

Este año la sede será el Santa María Golf Club, un campo diseño de Jack Nicklaus, que abrió sus puertas en 2012 y que ha recibido varios eventos destacados de la región.

En aquel 2017, el local Miguel Ordoñez fue el único panameño que superó el corte clasificatorio logrando un meritorio 8º lugar, en el Club de Golf de Panamá, su mejor actuación histórica, pero además sembró la semilla para que cada vez más jugadores locales sueñen con llegar a lo más alto del golf mundial.

Una muestra de ello es que en la última edición que se jugó en Puerto Rico, cuatro jugadores panameños superaron el corte clasificatorio, el mayor número en las ocho ediciones que lleva disputándose este torneo.

Encabezados por Ordoñez, la delegación local tiene una combinación de experiencia y juventud que genera muchas expectativas.

A los 40 años, Ordóñez jugó todas las ediciones del LAAC, superando el corte en tres de ellas, y sin dudas es uno de los jugadores que mejor conoce el campo sede. “Conozco el Santa María Golf Club muy bien, estuve aquí desde el día que abrió y la he jugado muchas veces. También conocí al diseñador, sé lo que intentó hacer cuando la diseñó y definitivamente es una cancha que creo que se va a lucir. El viento también será un factor y hay que pegar muy bien desde el tee y quedar luego ubicado en las en los lugares correctos de los greens, porque tienen mucho movimiento y ondulaciones. Así que definitivamente creo que cuando uno juega su cancha tiene una ventaja por la localía”, dijo quien en 2023 ganó dos eventos disputados en Panamá.

Ordóñez se siente orgulloso de haber sido uno de los nombres que comenzó a forjar el crecimiento del golf en Panamá. “Pienso que estos siete años que han pasado desde el 2017, el golf ha crecido mucho, principalmente el infantil y juvenil. Definitivamente hay un entusiasmo muy grande por el golf en Panamá hoy por hoy. Creo que estamos haciendo las cosas bastante bien y nuestros resultados han mejorado. Así que, sin duda, esta será otra gran una gran oportunidad para para seguir impulsando y promoviendo el deporte”, señaló acerca del impacto que tuvo el LAAC y que muestra que ya hay más de 5000 jugadores en el país.

Para Omar Tejeira también tiene un gran significado que el LAAC regrese a su país. “El golf en Panamá ha venido creciendo y ciertamente luego del paso del LAAC en 2017 obtuvo un empuje incomparable. Panamá tiene mucho talento deportivo y lo que estamos viendo es que cada día nos posicionamos mejor a nivel regional. Me siento muy optimista por lo que el golf

de Panamá va a presentar al mundo en este LAAC y los años venideros”, dijo el jugador de 33 años que finalizó 22º en 2022 y 26º en 2023.

Tejeira ganó dos veces consecutivas el Santa María Amateur Open que se juega todos los años en el campo sede. “Conozco desde hace muchos años el Santa María Golf Club. Es una cancha que disfruto mucho jugar y la conozco muy bien y he jugado muchas rondas, trabajando la confianza, en la estrategia que me funciona a mí en el campo”, señaló Tejeira quien se ubica 150º en el WAGR (World Amateur Golf Ranking), posición a la que llegó luego de su victoria en la primera semana de enero en el Panamá Amateur Cup.

Además de los dos experimentados jugadores también serán de la partida otros cuatro jugadores. Raúl Carbonell ya jugó cuatro veces el LAAC y su mejor actuación fue un 34º lugar en Puerto Rico el año pasado. El joven Jean Paul Ducruet, de 19 años, participará por segunda ocasión, luego de haber quedado 37º en 2023. En tanto, Samuel Durán será el más joven de los panameños, con solo 16 años. Será el debut de Durán, quien ya jugó el Panama Championship del Korn Ferry Tour el año pasado y tiene un gran futuro por delante.

Por otro lado Carlos Clement, de 44 años, hará su segunda aparición, la anterior también fue en Panamá y no superó el corte clasificatorio. Finalmente Diego Álvarez, de 17 años, jugará su segundo LAAC tras su participación en Puerto Rico en 2023 en donde finalizó en el puesto 34.

El Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe.

El campeón del Latin America Amateur Championship jugará el Masters Tournament 2024 en Augusta National y The 152nd Open en Royal Troon, y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst No. 2. Además, el subcampeón (es) obtendrá la exención para participar en la etapa final de la clasificación con la chance de ingresar en The Open y el U.S. Open el próximo año. Además, el ganador será invitado a participar en The Amateur Championship y el U.S. Amateur de 2024, como cualquier otro campeonato aficionado de la USGA para el cual sea elegible.

Con información de GolfMagazine Media Group (GMMG)