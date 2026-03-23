Panamá/Luego de una extenuante jornada del Ironman 70.3 el brasileño Felipe Santos fue el ganador y es el actual tricampeón con 3 horas 48 minutos y 58 segundos le siguieron Andrés Arce de Paraguay y el primer panameño fue Billy Gordón que se ubicó en la octava posición general.

La paraguaya Susana Guillén fue la primera atleta femenina en cruzar la meta, con una marca de 4 horas, 30 minutos y 37 segundos.

Santos, de Curitiba, Brasil, registró tiempos de 17 minutos y 35 segundos en el segmento de natación; 2 horas, 2 minutos y 20 segundos en los 90 kilómetros de ciclismo; y 1 hora, 23 minutos y 26 segundos en el tramo final de la carrera pedestre