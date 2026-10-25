Jorge Calviño: el panameño se estrena en la lucha con una medalla de bronce

El atleta panameño, reconocido en el jiu‑jitsu brasileño, subió al podio en la categoría de hasta 73,8 kg del Battle of the Midlands, su primera competencia en el circuito de British Wrestling.

Panamá/El panameño Jorge Calviño Mudarra ganó este sábado la medalla de bronce en la categoría de hasta 73,8 kg, estilo libre, del Battle of the Midlands, celebrado en Leicester. Fue su debut en la lucha olímpica y su primera participación en un torneo avalado por British Wrestling, el ente rector de este deporte en el Reino Unido.

Calviño compitió en representación de MA Academy. Su división se disputó en formato de todos contra todos, con combates de cuatro minutos. Allí enfrentó a dos luchadores locales del club Leicester Freestyle Wrestling. Su duelo más disputado fue ante Rory McEniry‑Brash: el panameño sumó 8 puntos y cayó por un estrecho 10‑8. Luego se midió con Delan Ismail, quien terminó como campeón de la categoría.

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El atleta llega a la lucha tras construir su trayectoria en el jiu‑jitsu brasileño (BJJ). Su nueva disciplina tiene otras exigencias técnicas y tácticas. En la lucha olímpica, los derribos, el control corporal y el trabajo de pie deciden los combates, y el reglamento premia la acción constante y castiga la pasividad. Aun así, el panameño se mostró competitivo desde su primera salida al tapiz.

"Debutar en una nueva disciplina de combate es un reto enorme, y hacerlo representando a MA Academy y a Panamá me llena de orgullo", afirmó Calviño. "Vengo del jiu‑jitsu, pero la lucha tiene su propio ritmo y sus propias reglas. Cada combate de hoy fue una lección. Me voy con una medalla, pero sobre todo con mucho aprendizaje".

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El panameño también miró hacia lo que viene: "Mi objetivo es seguir aprendiendo, sumar experiencia y crecer en este estilo. Sé que hay mucho por mejorar, y eso es precisamente lo que me motiva. Quiero seguir llevando la bandera de Panamá a cada competencia”.

El bronce en Leicester marca el inicio de una nueva etapa para Calviño y pone la bandera panameña en un torneo del calendario británico de lucha. Su próximo reto será seguir sumando competencias y experiencia en el circuito internacional de la lucha olímpica.

Información de Rafael Calvo

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