Jorge Calviño: panameño obtiene bronce en el Rome International Open de jiu-jitsu brasileño

El panameño obtuvo el tercer lugar en cinturón negro, categoría Feather (70 kg), en Roma, días después de subir al podio en su debut en la lucha olímpica en Leicester, Reino Unido.

Panamá/ El atleta panameño Jorge Calviño Mudarra volvió a destacar en el escenario internacional al conquistar el tercer lugar en la categoría cinturón negro, Feather (70 kg), del Rome International Open de la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), celebrado este martes en Italia.

El resultado llega pocos días después de que Calviño consiguiera la medalla de bronce en el Battle of the Midlands, en Leicester, Reino Unido, en su debut competitivo en la lucha olímpica. Dos podios en disciplinas distintas que reflejan su capacidad para afrontar nuevos desafíos y mantenerse competitivo en escenarios internacionales.

En Roma, el panameño volvió a medirse con competidores de alto nivel en una de las categorías más exigentes del jiu-jitsu brasileño, sumando otro resultado destacado a su trayectoria deportiva.

Te puede interesar: Jorge Calviño: el panameño se estrena en la lucha con una medalla de bronce

Más allá de las medallas, Calviño resaltó el valor de la perseverancia, el aprendizaje y el respaldo de quienes lo acompañan en su carrera.

“Esto va más allá de ganar medallas: se trata de mantener la constancia, tener el valor de volver a intentarlo y la humildad para aprender tanto de las derrotas como de los triunfos. Gracias a mi equipo, patrocinadores, familia y amigos por acompañarme en este camino. Esto continúa; vienen más desafíos”.

Con este nuevo podio, Jorge Calviño Mudarra reafirma su compromiso con el alto rendimiento y continúa llevando la representación panameña a competencias internacionales, tanto en el jiu-jitsu brasileño como en nuevos escenarios de los deportes de combate.

Te puede interesar: Mundial femenino Sub17 resultados | Jornada de infarto en los octavos de final de Marruecos 2026

El deporte

El jiu-jitsu brasileño (BJJ, por sus siglas en inglés) es un arte marcial y deporte de combate que se enfoca en controlar al oponente, llevarlo al suelo y utilizar técnicas de agarre para conseguir que se rinda, sin depender de la fuerza física o de los golpes.

Su filosofía principal es que una persona más pequeña puede defenderse de otra más grande mediante la técnica, la posición y la estrategia.

Te puede interesar: Premundial de Béisbol U18| Panamá sale con las manos vacías en doble juego de la Súper Ronda

El BJJ se centra principalmente en cuatro aspectos:

Derribos : llevar al oponente al suelo de manera controlada.

: llevar al oponente al suelo de manera controlada. Control y posicione s: mantener una posición ventajosa, por ejemplo, desde la espalda o encima del oponente.

s: mantener una posición ventajosa, por ejemplo, desde la espalda o encima del oponente. Sumisiones : aplicar técnicas como estrangulaciones o llaves articulares para conseguir la rendición.

: aplicar técnicas como estrangulaciones o llaves articulares para conseguir la rendición. Defensa y escapes: aprender a salir de posiciones desfavorables sin entrar en pánico.

Información de Rafael Calvo