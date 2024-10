Maratón de Chicago 2024 registra nuevo récord mundial femenino

Estados Unidos/La keniana Ruth Chepngetich pulverizó este domingo el récord mundial femenino de maratón al imponerse en Chicago con un tiempo oficial de dos horas, nueve minutos y 56 segundos, una gesta que dedicó a su fallecido compatriota Kelvin Kiptum.

Chepngetich mejoró por casi dos minutos la anterior mejor marca mundial, que estaba en poder de la etíope Tigist Assefa desde su victoria en septiembre de 2023 en Berlín con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 53 segundos.

Kenia completó el doblete en Chicago, uno de los seis grandes maratones del calendario mundial, con el triunfo de John Korir en la prueba masculina con otra excepcional marca de dos horas, dos minutos y 43 segundos.

Tanto Chepngetich como Korir reconocieron como fuente de inspiración la hazaña del año pasado de Kelvin Kiptum, quien fijó en esas mismas calles un nuevo récord mundial masculino con un estratosférico tiempo de 2:00:35.

Sólo cuatro meses después, el mundo del deporte se estremeció con el fallecimiento de Kiptum a sus 24 años en un accidente de tráfico ocurrido en su país natal el 11 de febrero.

En su honor, los corredores guardaron este domingo un minuto de silencio en la línea de salida y los organizadores repartieron etiquetas adhesivas con su plusmarca mundial para que los alrededor de 50.000 participantes las colocaran en sus dorsales.

"El récord del mundo ha vuelto a Kenia y se lo dedico a Kelvin Kiptum, subrayó Chepngetich tras cruzar la meta.

"Estoy muy orgullosa de mí misma. Tenía este récord del mundo en mente, era mi sueño y hoy todo ha sido perfecto: el tiempo y mi preparación", se felicitó esta atleta de 30 años.

Ruth Chepngetich, you are the Women’s World Record Holder! pic.twitter.com/bkwlfamrvN — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2024

- Tercer triunfo en Chicago -

En ausencia de la vigente ganadora, la campeona olímpica Sifan Hassan, Chepngetich desplegó una audaz estrategia para recorrer los 42,195 kilómetros a un ritmo nunca visto en un maratón femenino.

Los primeros cinco kilómetros los completó en 15:00 y, sin ninguna rival en el retrovisor, superó el ecuador de la carrera en 1:04:16, un tiempo que la proyectaba para bajar de los 2:09:00.

Motivada por el recuerdo de 2022, cuando se le escapó el récord mundial por sólo 14 segundos, Chepngetich se mantuvo firme hasta ser la primera mujer en bajar de la simbólica marca de 2 horas y 10 minutos.

En un lejano segundo lugar llegó la etíope Sutume Kebede (2:17:32) y en tercero la keniana Irine Cheptai (2:17:52).

Campeona del mundo de maratón en 2019, Chepngetich ya había ganado dos veces en Chicago en 2021 y 2022, una edición en la que fijó su anterior mejor marca personal (2:14:18).

Te puede interesar: Etíopes festejan en el aniversario 50 del maratón de Berlín

- "Pensé en Kiptum" -

En la carrera masculina, John Korir se impuso con el segundo mejor tiempo de las 46 ediciones de este maratón, sólo superado por la exhibición de Kiptum doce meses atrás.

"Hoy he pensado en Kiptum y me he dicho: 'Si él pudo bajar de 2:01:00 el año pasado, ¿por qué yo no? Así que tenía que creer en mí mismo e intentar hacerlo lo mejor posible", afirmó el keniano.

A sus 27 años, Korir logró su primera corona en un gran maratón al llegar por delante del etíope Mohamed Esa (2:04:39) y de otro keniano, Amos Kipruto (2:04:50).

"Fue muy bonito batir mi marca personal y ganar en Chicago", reconoció Korir, quien se desmarcó del grupo en cabeza pasados los 30 kilómetros y fue ganando terreno hasta celebrar en solitario su imponente triunfo.