21 ago 2025
Panamá tuvo un buen arranque en el Mundial Junior de Natación en Rumanía
La representación panameña obtuvo buenos resultados en los inicios del certamen
13 ago 2025
Emily Santos regresa a Panamá con medallas y récords de unos inolvidables Juegos Panamericanos Junior
Sintoniza hoy la actividad vespertina de los II Juegos Panamericanos Junior de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass
12 ago 2025
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Emily Santos le da a Panamá la medalla de plata en 200 metros pecho de la natación
Sintoniza los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 por TVMAX y TVN Pass
11 ago 2025
Gustavo Harper le da a Panamá dos medallas en los Campeonatos Mundiales de Natación Máster Singapur 2025
El panameño subió dos veces al podio en el evento para nadadores veteranos.
03 ago 2025
Singapur 2025| Léon Marchand y Summer McIntosh cierran con oro los Mundiales de Natación
Una cita de récords y emociones bajó su telón en el territorio asiático.
02 ago 2025
Singapur 2025| Katie Ledecky conquista los 800 m libres en una final para la historia
La estadounidense aumenta la cosecha de títulos a su brillante trayectoria en la natación.
01 ago 2025
Singapur 2025| McIntosh y Ledecky captarán las miradas en final de 800 metros libres de Mundiales de Natación
Juventud y experiencia chocarán en una final que tendrá a los fanáticos al borde de sus asientos
31 jul 2025
Singapur 2025| Léon Marchand suma su primer oro. Summer MicIntosh se acerca a récord de victorias en Mundiales de Natación
Jornada interesante en la cita que se realiza en el corazón marítimo del Sudeste Asiático.
30 jul 2025
Singapur 2025 | Léon Marchand batió marca mundial en natación de Ryan Lochte
El campeón olímpico y plusmarquista mundial de los 100m libre, el chino Pan Zhanle, protagonizó la gran sorpresa del mundial.
29 jul 2025
Singapur 2025 | ¡Épica remontada! David Popovici conquista su segundo oro mundial en 200m libre con un final de infarto
El campeón olímpico rumano protagonizó una espectacular recuperación en los últimos metros para llevarse el título en Singapur.
29 jul 2025
Singapur 2025 | Katie Ledecky vuelve a reinar en los 1500 m libre y se acerca al récord de Michael Phelps
La leyenda estadounidense firmó el quinto mejor tiempo de la historia y se acerca peligrosamente al récord de Michael Phelps.
29 jul 2025
Singapur 2025 | Ocho países se reparten el oro en una tercera jornada histórica del Campeonato Mundial de Natación
El martes fue testigo de cinco finales espectaculares que confirmaron a las nuevas estrellas y consolidaron a las leyendas del Mundial 2025.
28 jul 2025
Campeonato Mundial de Natación Singapur 2025 | Summer McIntosh domina los 200 m estilos
Es la segunda medalla de oro para la joven nadadora en otros tantos días de competición.
03 jul 2025
Corte Suprema de EE.UU. decide sobre polémica de atletas transgénero en deporte femenino: ¿Qué implica?
En febrero Trump emitió un decreto destinado a prohibir la participación de las atletas transexuales en deportes femeninos.
17 jun 2025
Raúl Antadillas se luce en el Campeonato Nacional Interligas de Natación en Ibagué
Panamá, en ruta ascendente en la natación.
04 jun 2025
Raúl Antadillas competirá por Panamá en Mundial Junior de Natación 2025
El nadador panameño, de 16 años de edad, participará por tercera vez en un evento de esa índole.
15 ene 2025
Emily Santos entre los mejores tiempos en Virginia Tech Swim & Dive
Emily Santos destaca en Virginia Tech : La nadadora panameña se posiciona entre las mejores en el ranking histórico en 200 metros estilo pecho femenino.
16 dic 2024
Raúl Antadillas brilla con récords nacionales en el Campeonato Mundial de Natación Open
A los 15 años, el joven atleta rompe dos récords nacionales y desafía a la élite olímpica.
06 nov 2024
Panamá estará presente en Mundial de Natación con Raúl Antadillas
El certamen que reúne a nadadores de varios países se realizará en la ciudad de Budapest, Hungría.
19 oct 2024
Kaylee McKeown: La importancia de priorizar la salud mental en atletas de alto rendimiento
La campeona olímpica Kaylee McKeown se retira de la Copa del Mundo de natación en China para enfocarse en su bienestar mental, destacando la creciente relevancia de la salud mental en el deporte de élite.