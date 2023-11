NFL: Chase Young no seguirá en los Commaders de Washington

A pocas horas de la fecha límite de traspasos en la NFL (Fútbol Americano) los San Francisco 49ers consiguieron al ala defensiva Chase Young para el resto de la temporada.

Young quien jugó para Washington Commanders fue intercambiado por una selección de la tercera ronda en el próximo draft. Los números de Chase Young con los Commanders son: cinco sacks, seis tacleadas para pérdida de down y nueve golpes al quarterback en siete juegos esta campaña.

Pero el jugador ha tenido problemas con las lesiones, en las últimas dos temporadas ha jugado en 12 partidos apenas, en esta temporada.

Este fue el segundo intercambio que Washington Commanders realizó en su línea defensiva el martes, ya que el club envió a Montez Sweat a Chicago más temprano ese mismo día.

ESPN reporta que Young habría sido agente libre después de la temporada. Washington se negó a ejercer su opción de quinto año en la temporada baja. Habría contado $17.452 millones contra el tope salarial de 2024, pero también se le habría garantizado dinero.

Kyle Shanahan, "head coach" de San Francisco, declaró un día antes que el gerente general John Lynch estaba haciendo llamadas: "Si creemos que existe la posibilidad de mejorar, lo haremos, no parece que haya muchas opciones disponibles, pero no significa con certeza que no. Sé que lo revisaremos hasta la fecha límite y veremos si algo cambia".

San Francisco 49ers esta semana estarán libres, en la NFC Oeste los de la bahía son segundos con marca de 5-3.