París 2024: Conoce qué atletas panameños están confirmados a los JJ.OO. y cuántos están con opciones

Panamá/La presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young estuvo en TVMAX Deportes donde se refirió a la actualidad de nuestros atletas y su carrera por meterse en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por el momento Panamá tiene asegurado cuatro cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024: Hillary Heron de la gimnasia, Atheyna Bylon del boxeo femenino, Gianna Woodruff del atletismo y un representante del ciclismo que en los próximos días la Federación Panameña de Ciclismo anunciará el nombre del atleta.

“Ahorita mismo tenemos cuatro atletas clasificados, de hecho, el día miércoles se va hacer ya el anuncio de cuál va ser el atleta designado por la Federación Panameña de Ciclismo, pero todavía tenemos muchos procesos abiertos, sí o sí vamos a tener dos atletas en natación, sí o sí vamos a tener mínimo un atleta masculino más en atletismo, en judo también yo creo que vamos a tener un atleta y bueno seguimos con los procesos de clasificación”.

Damaris Young también confirmó la fecha tope que se tiene estipulado para buscar esos boletos a París 2024: “hasta el 30 de junio es la fecha tope por decirlo que se cierra, ahora bien, la experiencia nos dice también que unos días después puede haber bajas y nuestros atletas pueden entrar dependiendo de cada federación internacional y del proceso de clasificación, pueden entrar por ejemplo por ranking”.

¿Qué ocurrió con Karla Navas y sus posibilidades de ganar el boleto a París 2024?

La presidenta del Comité Olímpico de Panamá señaló que Karla Navas se quedó afuera de París 2024 por cinco puntos, pero está como primera sustituta y sus posibilidades son reales: “hay que esperar hay gente que se baja o por lesión o porque simplemente tiene otros intereses deportivos, no me refiero a no estar en juego, pero enfocarse en otro aparato de manera puntual, así es que toca esperar, todavía no está cerrada completa la puerta para Karla para estar en los Juegos”.

