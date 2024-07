París 2024 | Comité Organizador promete unos Juegos espectaculares

París, Francia/A dos semanas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, Tony Estanguet, presidente del Comité de Organización, expresa en esta entrevista con la AFP su confianza en que esta cita olímpica sea "espectacular".

Estanguet reconoce, sin embargo, que no optaron por "las opciones más fáciles" al apostar por una ceremonia inaugural con un desfile fluvial al aire libre y por querer celebrar en el río Sena las pruebas de triatlón y de natación en aguas abiertas.

Pregunta: ¿Ha supuesto un alivio el final del periodo electoral en Francia?

Respuesta: Sí, sin duda es un alivio que hayamos dejado atrás ese periodo. Representó un momento importante para este país, que hemos respetado y de la misma manera que respetamos todas las etapas democráticas desde 2015. La buena noticia es que no nos ha retrasado ni afectado la celebración de estas elecciones.

P: A pesar de que se desconozca cuál será el gobierno en Francia cuando empiecen los Juegos.

R: Algo que aprendí con este cargo es estar siempre en mi lugar. No me corresponde a mí nombrar al gobierno. Ya me he enfrentado a otras situaciones en que tuve que adaptarme y confío en que el Estado acompañará hasta el final este proyecto. Obviamente, alguna facilidad de vez en cuando no nos iría mal.

P: La llama olímpica llegará el domingo (14 de julio) a París. ¿Qué espera de ese momento?

R: Cada vez me ha impresionado constatar hasta qué punto este símbolo tiene un valor para la gente. Se emocionan al ver pasar la llama olímpica y asistir a este espectáculo. El éxito en el relevo, con cinco millones de franceses presenciándolo en directo desde el 8 de mayo, es el fruto de la voluntad de hacer accesibles estos Juegos. Cuando la llama llegue a París, será un momento importante al tratarse de la recta final. Llegará a los Campos Elíseos el día de la fiesta nacional, espero que haya mucha gente.

P: ¿Le ha sorprendido el interés y el fervor de la gente?

R: No estábamos del todo seguros de mantener durante 80 días el interés y el fervor popular. Estamos satisfechos con el balance hasta ahora, hemos cumplido con el objetivo que nos marcamos. Centenares de miles de personas asistieron a la llegada del "Belem" [el barco que llevaba la llama olímpica] en Marsella (...). Ese momento fue un punto de inflexión, incluso para mí.

P: Se hizo una apuesta arriesgada, dependiendo de la meteorología y los niveles del Sena, con la ceremonia inaugural y varias pruebas.

R: Sí, hay una parte de audacia y creatividad. Apostamos por hacer cosas que no se habían hecho hasta ahora. Pero desde el 1 de julio la calidad del agua del Sena resulta óptima [su calidad no fue la óptima durante parte del mes de junio a causa de las intensas lluvias].

El riesgo cero no existe, pero estamos muy tranquilos respecto a la posibilidad de organizar competiciones en el Sena. No lo hacemos solo por tres días de competición, sino sobre todo por motivos medioambientales. No apostamos por las opciones más fáciles. Pero sé de mi experiencia pasada que no se puede hacer nada extraordinario desde la facilidad. Hace cien años que no hemos vivido esto [unos Juegos Olímpicos] en nuestro país. Viviremos un momento inédito, muy bonito. ¡Pienso que será espectacular!

P: En estos Juegos debería haber menos de una veintena de deportistas rusos.

R: Es consecuencia de las decisiones y de las sanciones muy severas tomadas por las federaciones internacionales y el COI y después por el Comité Paralímpico Internacional; no es realmente una sorpresa. Había la voluntad de reducir al máximo [la participación rusa], con atletas que no hayan estado en absoluto implicados con el régimen. Acogeremos a estos deportistas como se merecen y serán bien recibidos en París.

P: ¿Cómo contrarrestar el fenómeno de la desinformación al que se enfrentan los Juegos?

R: Sabemos que hay gente que tiene ganas de que los Juegos no sean un éxito. Ya ha habido varios intentos de hacer circular 'fake news'. Cada vez pedimos prudencia a la gente, que relativice la información, que la verifique, de no compartirla de inmediato, sobre todo cuando es algo grave. El riesgo existe y habrá que mantener la calma, la prudencia. Aprovecho para volver a decir a la gente: '¡Desconfiad de todas las noticias que van a circular durante los Juegos!'.