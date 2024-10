Los Hermanos Gamarra: Llevando la bandera de Panamá al mundo a través del Pickleball

Panamá/El Pickleball, aunque aún poco conocido en nuestro país, ha encontrado en los hermanos Gamarra, a dos grandes representantes que han sabido destacarse en torneos internacionales y se han convertido en embajadores de Panamá en cada partido.

Conversamos con Ángel Gamarra, el menor de los hermanos, quien a sus 19 años recuerda con entusiasmo sus inicios en el pickleball. Originario de Playa Leona, en Panamá Oeste, Ángel cuenta que todo comenzó en mayo de 2021, en plena pandemia por COVID-19. "Un día estaba en el parque donde suelo recrearme (Gorgona) y vi a cuatro personas jugando un deporte que no conocía", recuerda Ángel. "No era tenis, ni bádminton, ni ping pong, pero me llamó la atención. Me acerqué y uno de los jugadores se me acercó, empezamos a conversar y me invitó a probar. Desde ese día, no he dejado de jugar".

Para Ángel, el pickleball se volvió una pasión que desarrolló gracias a la orientación de Gregg, un canadiense que, junto con el estadounidense Bob, lo animaron a perfeccionar su técnica y a competir. Desde entonces, otros mentores como William y Marian Lee han guiado su crecimiento en el deporte, impulsándolo a alcanzar niveles que hoy lo colocan como un atleta de élite.

A sus 19 años, Ángel transmite un mensaje inspirador a otros jóvenes panameños: "Ser joven y tímido no debe impedirnos explorar oportunidades. Me he dado cuenta de que uno puede perderse experiencias maravillosas si no se atreve. He hecho amigos, he aprendido lecciones y he entendido la importancia de ser educado y respetuoso en la vida diaria y en el deporte" .

Reconocidos por su comunidad y admirados en el extranjero

Allison Guinn, quien jugó junto a los hermanos en el Centro Comunitario de Nuevo Gorgona, ha sido testigo de su crecimiento. "Vi a los hermanos Gamarra aprender el juego y convertirse rápidamente en atletas de élite. Desde el primer día captaron la energía y camaradería de la comunidad, y desde entonces no han dejado de crecer", relata Guinn. Los hermanos han representado a Panamá en la Copa del Mundo en Perú en dos ocasiones, una muestra de su compromiso y dedicación. Además, organizan clínicas, dan lecciones y comparten su experiencia en todas las comunidades a las que llegan, motivando a más personas a unirse al deporte.

Julie Claude, embajador de Pickleball en Panamá, también reconoce el talento natural y la disciplina de Daniel y Ángel. "Ambos hermanos son atletas naturales y muy rápidos en la cancha. Han dedicado tiempo a entrenar y a practicar, y nos enorgullece ver cómo sus habilidades los han llevado a representar a Panamá en el extranjero", señala.

Carol West, "en cuanto a los chicos, diría que considero a Danielle y Ángel como jóvenes excepcionales, tanto dentro como fuera de la cancha. Juegan pickleball con corazón y deportividad. Atletas talentosos que han contribuido enormemente a promover el pickleball en Panamá", aporta.

Un sueño que crece y un compromiso con su país

Para Dale Sundberg, representante de Selkirk Sport y compañero en la cancha, los Gamarra son verdaderos embajadores del deporte y de su comunidad. Sundberg recuerda cómo los hermanos han organizado torneos en Coronado, atrayendo a jugadores de todo Panamá. “He ayudado a Ángel a convertirse en representante de Selkirk Sport Advocate, y actualmente estoy buscando que reciba patrocinio. Panamá debería estar orgullosa de estos jóvenes. Son ejemplos de dedicación y humildad, y en cada evento representan a los panameños con orgullo”, comenta Dale.

Actualmente en nuestro país este deporte se desarrolla bajo el paraguas del Club Asociación de Pickleball de Panama.

El Pickleball: Un Deporte en Ascenso

¿Qué es el pickleball?

El pickleball es un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, bádminton y ping-pong. Se juega en una cancha más pequeña que la de tenis, con una red más baja y una pelota de plástico perforada con un núcleo hueco. Las raquetas son más pequeñas y sólidas que las de tenis, y se utilizan paletas de madera o compuestos.

Orígenes del Pickleball

El pickleball se originó en el estado de Washington, Estados Unidos, a mediados de la década de 1960. Un grupo de amigos buscaba una actividad deportiva para sus familias y, con materiales que tenían a mano, crearon un nuevo juego. El nombre "pickleball" proviene de una combinación de nombres: el perro de la familia, Pickles, y un bote de remo llamado "paddleball".

Cómo se juega

El pickleball se juega en dobles o individuales. El objetivo es pasar la pelota por encima de la red y hacer que el oponente no pueda devolverla. Las reglas son relativamente sencillas y se pueden aprender rápidamente. Algunos aspectos clave del juego incluyen:

El saque: El saque debe realizarse por debajo de la cintura y diagonalmente hacia la zona de servicio del oponente.

El saque debe realizarse por debajo de la cintura y diagonalmente hacia la zona de servicio del oponente. La volea: Un golpe que se realiza antes de que la pelota bote en el suelo.

Un golpe que se realiza antes de que la pelota bote en el suelo. La bandeja: Un golpe suave que se utiliza para colocar la pelota en una zona difícil de alcanzar para el oponente.

Los Mundiales de Pickleball

La popularidad del pickleball ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, y con ella, la organización de torneos a nivel internacional. Los Mundiales de Pickleball son el evento más importante del deporte y reúnen a los mejores jugadores del mundo.

¿Cada cuánto tiempo se juegan los Mundiales de Pickleball?

La frecuencia de los Mundiales de Pickleball puede variar ligeramente de año en año, pero generalmente se celebran anualmente. Esto permite a los jugadores de todo el mundo competir al más alto nivel y demostrar sus habilidades.

¿Por qué es tan popular el pickleball?

El pickleball ha ganado tanta popularidad debido a varios factores: