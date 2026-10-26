Panamá se luce en Campeonato de Desarrollo del Caribe de tiro con arco

La delegación juvenil panameña estuvo integrada por nueve atletas que compitieron en el certamen realizado en Guyana.

Panamá/La selección juvenil panameña de tiro con arco brilló en el Campeonato de Desarrollo del Caribe en Guyana al cosechar 19 medallas y alcanzar una efectividad perfecta con toda su delegación.

El equipo nacional, compuesto por solo 9 atletas dentro de un torneo que reunió a 202 arqueros de 14 países, conquistó 10 medallas de oro y 9 de plata, logrando que el ciento por ciento de sus representantes subiera al podio

El presidente de la Federación Panameña de Tiro con Arco, profesor Luis Barría Moscoso, resaltó el crecimiento de esta disciplina en el país, destacando el logro como un gran impulso de cara al torneo de la categoría que Panamá albergará en octubre de 2027.

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Resumen de medallas

Nicolás Sucre (3 medallas)

Oro - Individual (Recurvo Sub-18)

- Individual (Recurvo Sub-18) Oro - Mixto (Recurvo Sub-18)

- Mixto (Recurvo Sub-18) Oro - Equipos de dupla Masculino (Recurvo Sub-18)

Daniela Chamorro (3 medallas)

Oro - Mixto (Recurvo Sub-18)

- Mixto (Recurvo Sub-18) Oro - Equipos de dupla Femenino (Recurvo Sub-18)

- Equipos de dupla Femenino (Recurvo Sub-18) Plata - Individual (Recurvo Sub-18)

Santiago Sucre (3 medallas)

Oro - Individual (Compuesto Sub-18)

- Individual (Compuesto Sub-18) Plata - Mixto (Compuesto Sub-21)

- Mixto (Compuesto Sub-21) Plata - Equipos de dupla Masculino (Compuesto Sub-18)

Adriana Teano (3 medallas)

Oro - Individual (Compuesto Sub-18)

- Individual (Compuesto Sub-18) Plata - Mixto (Compuesto Sub-21)

- Mixto (Compuesto Sub-21) Plata - Equipos de dupla Femenino (Recurvo Sub-18)

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Rubén Salazar (2 medallas)

Oro - Individual (Recurvo Sub-21)

- Individual (Recurvo Sub-21) Oro - Mixto (Recurvo Sub-21)

Alexandra Adames (2 medallas)

Oro - Mixto (Recurvo Sub-21)

- Mixto (Recurvo Sub-21) Plata - Equipos de dupla Femenino (Recurvo Sub-21)

Víctor Hernández (1 medalla)

Plata - Individual (Compuesto Sub-21)

Meybelin Jaén (1 medalla)

Plata - Equipos de dupla Femenino (Recurvo Sub-21)

Isabella Starbird (1 medalla)

Plata - Equipos de dupla Femenino (Recurvo Sub-18).

Nota de prensa