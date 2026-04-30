Ricky Lindo Jr. conquista la BKT EuroCup y deja en alto el nombre de Panamá en Europa

La actuación de Ricky Lindo Jr. se suma a la creciente presencia de jugadores panameños en ligas internacionales.

Panamá/El baloncesto panameño continúa sumando hitos internacionales y esta vez celebra un nuevo logro de la mano de Ricky Lindo Jr., quien se proclamó campeón de la BKT EuroCup junto al club francés JL Bourg-en-Bresse, uno de los equipos protagonistas del baloncesto europeo en la temporada 2025-2026.

Con este título, el jugador panameño sigue consolidando su crecimiento en el extranjero y reafirma el impacto que tiene el talento nacional en las principales ligas del mundo.

En el plano individual, Ricky Lindo Jr. completó una destacada temporada en la BKT EuroCup con promedios de 6.4 puntos, 4.7 rebotes, 1.2 asistencias, 1.1 robos y 0.8 bloqueos por partido, además de registrar un PIR (Performance Index Rating) de 9.0, reflejo de su aporte integral en ambos costados de la cancha para el conjunto francés.

La conquista de la EuroCup representa uno de los logros más importantes en la carrera profesional del alero panameño y también un motivo de orgullo para el deporte nacional, al tratarse de una de las competencias más prestigiosas del baloncesto europeo, solo por detrás de la Euroliga en jerarquía continental.

El campeonato conseguido por el JL Bourg-en-Bresse confirma el gran momento de la organización francesa y deja además una huella especial para Panamá, al tener a uno de sus representantes levantando un trofeo de alto nivel en el exigente escenario europeo.

La actuación de Ricky Lindo Jr. se suma a la creciente presencia de jugadores panameños en ligas internacionales, reflejando el avance del baloncesto panameño y el desarrollo de nuevos talentos capaces de competir al más alto nivel.

Con este nuevo éxito, Ricky continúa escribiendo su nombre en la historia reciente del deporte nacional y demostrando que el talento canalero sigue abriéndose camino más allá de las fronteras.

De Panamá para Europa, y ahora también con título continental.

BKT EuroCup: El Ascenso del "Segundo Gigante" de Europa

La BKT EuroCup, consolidada hoy como la segunda competición de clubes más prestigiosa del baloncesto europeo, nació en 2002 bajo el nombre original de ULEB Cup. Su creación no fue casual; surgió con la ambiciosa misión de recoger el testigo de la histórica Copa Korać (organizada por la FIBA entre 1972 y 2002) y establecer un puente competitivo hacia la élite absoluta: la Euroliga.

Evolución y Nombres Históricos

A lo largo de sus más de dos décadas de historia, el torneo ha experimentado diversas metamorfosis en su identidad visual y comercial, reflejando su crecimiento en el mercado global:

2002 – 2008: ULEB Cup. En esta etapa inicial, el torneo se estableció como el campo de pruebas para los mejores equipos de las ligas nacionales que no lograban plaza en la Euroliga.

En esta etapa inicial, el torneo se estableció como el campo de pruebas para los mejores equipos de las ligas nacionales que no lograban plaza en la Euroliga. 2008 – 2016: Eurocup Basketball. Un cambio de marca que buscaba una mayor integración con el ecosistema de la Euroliga.

Un cambio de marca que buscaba una mayor integración con el ecosistema de la Euroliga. 2016 – 2023: 7Days EuroCup. El inicio de la era de los title sponsors, marcada por una expansión en la visibilidad mediática.

El inicio de la era de los title sponsors, marcada por una expansión en la visibilidad mediática. 2023 – Actualidad: BKT EuroCup. La multinacional de neumáticos BKT asumió el patrocinio principal, impulsando iniciativas como el "Trophy Tour" y proyectos de responsabilidad social como el reacondicionamiento de canchas locales.

Un Formato en Constante Innovación

A diferencia de otras ligas más rígidas, la EuroCup se ha caracterizado por su disposición a experimentar con formatos para maximizar la emoción: