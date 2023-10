¿Por qué suspendieron al jinete panameño José Lezcano?

Uno de los jinetes panameños con mayor trayectoria en el turf de los Estados Unidos, es José Lezcano, popularmente conocido como "el gato". Los jueces hípicos de Aqueduct Park tomaron la decisión de suspenderlo.

El pasado 21 de septiembre, José Lezcano montó al caballo Nyxed en la quinta carrera de ese día, resulat que los jueces decisdieroon que "el gato" tuvo una conducción peligrosa sobre el ejemplar, en evento de 1.200 metros en grama, ganada por la yegua Queen of the Mud con la monta del jinete Flavien Prat. Nyxed terminó en el cuarto lugar, pero perjudicó a Isola con Trevor McCarthy. Los jueces decidieron descalificar al lugar once a Nyxed por los tropiezos causados.

Se pudo conocer que la suspensión de José Lezcano será de tres días con la posibilidad para apelar. Lezcano acumula en su campaña de Estados Undios un total de 3.188 victorias de por vida y este año lleva 99 triunfos, entre ellos un stakes de un millón de dólares con Gear Jockey en el corto meeting de Kentucky Downs, más otros clásicos de grado.

A continuación repasamos algunos aspectos de la trayectoria de este jinete panameño.

1. José Lezcano nació el 20 de abril de 1985 y es oriundo de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

2. Cursó estudios en la Academia de Jinetes Laffit Pincay Jr. en la ciudad de Panamá.

3. En el año 2003 se trasladó a Estados Unidos, donde inició su trayectoria en el hipódromo Gulfstream Park de Florida.

4. Su primer triunfo en el territorio estadounidense fue en marzo de 2004 sobre los lomos de 'Cloudy Gray' en Gulfstream Park.

5. Ganó la primera versión del Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf, el 24 de octubre de 2008, con la potranca 'Maram'. El evento se realizó en Santa Anita Park.

6. Triunfó en el Breeders' Cup Ladies Classic del año 2011 con 'Royal Delta'.

7. En el año 2013, Lezcano montó a 'Wise Dan' para adjudicarse el primer lugar del Breeders' Cup Mile.

8. Lideró las estadísticas en las pistas de Tampa Bay Downs (2006), Montmouth Park (2008) y Gulfstream Park (2009).

9. Después de registrar 98 triunfos en 839 carreras, en el año 2018, Lezcano mejoró en el 2019 con 212 primeros puestos en 1,016 carreras. Ese registro le valió para tener la mayor cifra de ganancias en su trayectoria; 14 millones, 92 mil 21 dólares.

