Huracán Milton trayectoria: El deporte también sufrirá el embate de esta amenaza en Florida

El huracán Milton ha encendido las alarmas en toda la región de Florida, siendo considerado uno de los ciclones más poderosos que ha tocado tierra en la historia del estado.

Las autoridades han emitido advertencias y evacuaciones masivas, mientras que miles de residentes se preparan para enfrentar su devastador impacto. Milton, que ha alcanzado categoría 5, trae consigo vientos destructivos y lluvias torrenciales, amenazando no solo la infraestructura y la seguridad de los ciudadanos, sino también alterando significativamente la vida cotidiana, incluyendo el mundo de los deportes.

Uno de los primeros equipos en verse afectados por el paso del huracán son los Tampa Bay Buccaneers, quienes ya han tomado medidas para salvaguardar a sus jugadores y al personal técnico. El equipo de la NFL anunció que debido a las condiciones adversas en el estado, el partido que tenían programado para el domingo será trasladado a New Orleans, su siguiente rival en la Semana 6 de la temporada. Esta decisión refleja la magnitud de la amenaza que representa Milton para los eventos deportivos en la región.

Por otro lado, los Florida Gators equipo de futbol americano colegial (NCAAF) también está en tres y dos su preparación para el siguiente compromiso ante Tennessee como visitantes.

"Hemos tenido varias discusiones ayer y hoy", dijo el entrenador de fútbol de Florida, Billy Napier. "Creo que, en última instancia, lo que sabemos es que anticipamos que hoy y mañana serán días tradicionales, y luego estaremos listos para adaptarnos el miércoles y jueves".

"Mira, creo que una cosa que he aprendido, he vivido en algunos lugares que lidian con este tipo de clima de manera constante, es que lo manejas en intervalos de seis o doce horas y creo que estás preparado. Elaboras los planes A, B, C. Hicimos eso ayer".

Napier también dijo que los planes de viaje para el partido aún no han sido modificados. La Universidad de Florida tiene programado partir hacia Knoxville el viernes, después de que pase la tormenta.

Milton es "la peor" tormenta que azota el área de Tampa en más de 100 años, según el NHC.

Los científicos sostienen que el cambio climático probablemente juega un papel en la rápida intensificación de los huracanes, porque superficies oceánicas más cálidas liberan más vapor de agua, lo que les proporciona a las tormentas más energía y en consecuencia intensifica sus vientos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) había previsto en mayo que la temporada de huracanes en el Atlántico Norte (de junio a noviembre) sería especialmente turbulenta este año debido a la temperatura de los océanos.

El sureste de Estados Unidos todavía se recupera del paso del devastador huracán Helene, que provocó inundaciones y daños considerables en seis estados, con un saldo de al menos 234 muertes.

Los servicios de emergencia siguen trabajando para ayudar a las numerosas víctimas.

Huracanes más potentes que han afectado a Estados Unidos

A lo largo de la historia, varios huracanes de gran magnitud han causado estragos en los Estados Unidos, no solo por sus devastadores efectos en la infraestructura, sino también por los impactos en el calendario deportivo. Entre los más notables se encuentran:

Huracán Katrina (2005): Considerado uno de los desastres naturales más mortales en la historia de los Estados Unidos, Katrina afectó gravemente la ciudad de New Orleans. En el mundo del deporte, el equipo de la NFL, los New Orleans Saints, tuvo que reubicar toda su temporada a causa de los daños en el Superdome. Este evento cambió el rumbo de los deportes en la ciudad durante varios años. Huracán Andrew (1992): Otro huracán de categoría 5 que golpeó el sur de Florida. Los Miami Dolphins de la NFL se vieron obligados a ajustar su calendario, mientras que otros eventos deportivos en la región fueron cancelados o retrasados debido a la destrucción causada por Andrew. Huracán Sandy (2012): Aunque impactó principalmente la costa noreste de Estados Unidos, Sandy tuvo efectos significativos en los deportes. En particular, los playoffs de la NFL y la NBA experimentaron cambios en sus calendarios debido a las devastadoras consecuencias del huracán en ciudades como New York y New Jersey.

Deportes y desastres naturales: un vínculo inevitable

Los desastres naturales, como los huracanes, han demostrado tener un impacto significativo en la programación deportiva. Más allá de los equipos mencionados, varias ligas han tenido que ajustar sus calendarios a lo largo de los años para garantizar la seguridad de los atletas, el personal y los aficionados. La MLB, por ejemplo, ha visto múltiples juegos suspendidos o pospuestos debido a las tormentas tropicales y huracanes, al igual que la NBA y la MLS.

A medida que el huracán Milton continúa su paso por Florida, la incertidumbre sobre la reubicación de eventos deportivos persiste, y los equipos de la región permanecen atentos a las recomendaciones de las autoridades. Aunque la prioridad siempre será la seguridad de las personas, el impacto en los deportes muestra cuán profundo puede ser el efecto de la naturaleza sobre la vida diaria y el entretenimiento en los Estados Unidos.