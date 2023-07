Ángel Orelien espera cumplir su sueño ¿Cuál es?

Luego del mega éxito de la selección de Panamá en el Torneo Maurice Revello donde se coronaron campeones de ese certamen, muchos son los reflectores que apuntan a jugadores como Ángel Orelien, una de las figuras en Francia.

El Diario As entrevistó al panameño donde dejó claro sus objetivos con la selección nacional y en el plano personal. Para el Torneo Maurice Revello, Orelien dijo que llegó en buena forma, tanto física y mentalmente.

"Agradecerle al grupo de jugadores que me dieron la oportunidad de ser uno de sus líderes y al cuerpo técnico por haberme tomado en cuenta y darme la confianza para hacer un buen torneo".

Ángel Orelien anotó tres goles en cinco partidos, referente a esto, así lo describió el panameño: "creo que me vino bien el gol en este torneo. Creo que mi posición y con el estilo de juego de Jorge llegué mucho a área y me sentí muy contento por marcar tres goles y una asistencia en el torneo".

El sueño de jugar en Europa:

"Quiero ir a Europa y quiero aprender. Sí o sí quiero estar en Europa, porque me hará bien como persona y aprenderé mucho como jugador. Creo que con mi fútbol y condición puedo hacer las cosas muy bien. En lo del equipo me gusta mucho la liga inglesa y el Chelsea".

Ángel Orelien se refirió a Eladio Mitre, quien ha sido su guía y es como un padre para él: "bueno creo que al que le digo papá, porque me ha criado, que se llama Eladio Mitre. Apostó por mi desde niño y creo que le debo mucho de lo que es mi carrera hoy en día. Seguiré trabajando para así conseguir más logros y que se sienta orgulloso de mí".

La selección mayor de Panamá:

No ha salido el momento adecuado. Me toca seguir trabajando, haciendo las cosas bien para que me puedan dar la oportunidad y convencer al ‘profe’ Christiansen de que puedo estar y hacerlo bien". Sobre Thomas Christiansen y la posibilidad de ser llamado: "bueno lo conozco, he trabajado con él. Se me hace un gran técnico. Conversamos muy poco. Sé que haciendo las cosas bien, estando en un mejor estado físico y en un buen club, soy elegible para estar en la selección mayor".

Finalmente Ángel Orelien se refirió a la seleccion de Panamá en la Copa Oro 2023: "Creo que Panamá tiene un gran grupo con buenos jugadores. Creo que deberíamos estar entre la semifinal por la clase de jugadores y CT que tenemos. Les deseo lo mejor y por qué no pelear por ser campeón. Sé que Panamá puede".