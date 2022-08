Bárcenas revitaliza su carrera en México

Édgar Yoel Bárcenas pasa por una nueva etapa en su carrera deportiva con el Mazatlán FC, un equipo de la liga mexicana que busca trascender.

"Es un equipo nuevo que quiere hacer historia", reconoció en entrevista a Somos La Sele. "Tenemos para hacerlo, tenemos un buen equipo, un buen cuerpo técnico y podemos enfrentar a los grandes y, por qué no, ganarles".

Bárcenas manifestó que había trabajado anteriormente con el cuerpo técnico del Mazatlán, cuando jugó con los Cafetaleros de Tapachula entre los años 2017 y 2018. Además reconoció que la oportunidad de volver al fútbol mexicano se dio cuando se había establecido en la Segunda División de España, a pesar de que una lesión de tobillo afectó su rendimiento.

"Había la oportunidad de quedarme en Europa. Habíamos perdido la final con Leganés, llegó la oferta del Girona, pero las cosas no resultaron cómo esperaba y me lesioné. Así que me dije: 'regresaré' a México. Es una buena liga y aún tengo una buena edad para jugar", comentó.

Bárcenas ha jugado nueve partidos del Campeonato Apertura de la Liga Mexicana y uno de esos fue ante Pumas en la fecha donde debutó el internacional brasileño Dani Alves.

"Dani Alves es el máximo ganador de este deporte, se siente bien jugar contra una gran figura como él, pero esto es fútbol, hay que jugar. Tuvimos algún roce, pero nada especial", sostuvo.

El colonense indicó que para jugar en México hay que estar bien preparado ya que su liga es de alto nivel.

"La liga es muy 'top', hay que estar bien preparado porque sino te 'come' el día a día. No sé por qué más panameños no llegan a esta liga, pero los panameños tenemos muy buen talento", sostuvo.

Bárcenas expresó su deseo de retirarse jugando para el equipo de sus amores, el Deportivo Árabe Unido.

"Me tenían sufriendo por los resultados, pero me alegra que ahora las cosas se le estén dando al 'profe' Julio", expresó. "Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir ahora, me gustaría retirarme con el Árabe Unido. El equipo que me dio la oportunidad de jugar como profesional", puntualizó.