Los 5 puntos clave para que la Selección de Panamá consiga un resultado positivo en Curazao

La Selección de Panamá afronta este jueves 12 de noviembre de 2026 un compromiso determinante en su visita al Estadio Ergilio Hato de Willemstad, donde enfrentará a Curazao en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf .

Panamá/Para salir con un marcador favorable que encamine la clasificación al Final Four y a la Copa Oro 2027, el equipo dirigido por Thomas Christiansen, (la selección de Panamá) debe dominar los siguientes aspectos tácticos y estratégicos:

1. Aprovechar el valor del gol de visitante

Bajo el reglamento de la Concacaf para esta fase de eliminación directa, el gol de visitante vale doble como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Para la selección de Panamá, buscar el arco rival desde los primeros minutos y conseguir perforar la cabaña defendida por E. Room no solo otorga tranquilidad en la serie, sino una ventaja reglamentaria fundamental de cara al partido de vuelta en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

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2. Neutralizar el orden táctico de Dick Advocaat

El combinado curazoleño llega a esta instancia tras firmar una sólida fase de grupos bajo la dirección técnica del experimentado estratega neerlandés Dick Advocaat. Panamá deberá mostrar paciencia táctica y evitar caer en la trampa de un bloque bajo y disciplinado, utilizando la creatividad en la medular para romper líneas defensivas bien compactas.

3. Controlar las transiciones rápidas y el juego exterior

El cuadro caribeño cuenta con argumentos peligrosos en ataque por las bandas, liderados por elementos desequilibrantes como Kenji Gorré y la experiencia de los hermanos Bacuna. La zaga defensiva panameña, bien arropada por laterales con recorrido, a quién elija el míster Thomas Christiansen, tendrá que cortar los circuitos de transición rápida para evitar sorpresas al espacio.

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4. Imponer la jerarquía y el peso físico en el mediocampo

La presencia de jugadores de corte internacional en la zona medular de Panamá, encabezados por la manija de Adalberto "Coco" Carrasquilla, debe servir para dictar el ritmo del encuentro. Ganar las disputas divididas, bajar las revoluciones del partido cuando el contexto lo exija y adueñarse de la posesión del balón restará ímpetu al empuje inicial que buscará la afición local en Willemstad.

5. Eficiencia en el área rival y solidez a balón parado

Ante rivales ordenados que cierran espacios por dentro, la efectividad en las pocas opciones claras de gol y el aprovechamiento de las jugadas a balón parado (tiros libres y saques de esquina) se convierten en herramientas letales. Jugadores como José Fajardo y José Luis Rodríguez deberán mantener la máxima concentración para capitalizar cualquier desatención defensiva de los caribeños.

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