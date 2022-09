El encuentro de Gary Stempel con la Reina Isabel II

La trayectoria de Gary Stempel en el fútbol panameño es conocida. Su labor con las selecciones de Panamá, en categorías menores y a nivel mayor, y en equipos de la LPF (Liga Panameña de Fútbol) le han valido el respeto y la admiración de los fanáticos panameños y de otros países, especialmente en la región Centroamericana.

El trabajo realizado en Panamá, durante más de 20 años, fue el motivo por el que Stempel fue condecorado en el Palacio de Buckingham por la hoy fallecida Reina Isabel II.

El técnico, quien tiene las nacionalidades panameña y británica, recibió un MBE (Orden Más Excelente del Imperio Británico, por sus siglas en inglés) de manos de la monarca en octubre del año 2019.

"Este es el honor más grande que he recibido a nivel profesional. Estoy agradecido con Su Majestad la Reina Isabel II, el apoyo de mi familia, amigos, compañeros con los que he trabajado y los que me han acompañado durante todos mis logros", expresó Stempel en el discurso que dio tras recibir la distinción. "Como entrenador me siento orgulloso y satisfecho de todos los futbolistas con los que he trabajado porque han luchado por cumplir sus sueños, más cuando se está en un ambiente de riesgo social. Ese es uno de mis mayores logros", agregó.

Según informó la Embajada Británica en Panamá, el nombre del entrenador estaba anotado, en junio de 2019, en la Lista de Honores de la reina para ser condecorado "por sus servicios a la juventud y deporte en Panamá".

El actual técnico del San Francisco FC tiene en su palmarés el haber guiado a Panamá a su primera participación en un Mundial Sub-20, la que se dio en Emiratos Árabes Unidos en el año 2003, y haber dirigido a la selección mayor panameña al campeonato del Torneo UNCAF en el 2009.