¿Qué mensaje le envió Felipe Baloy a Harold Cummings?

Una de las leyendas de la selección nacional es sin duda Felipe Baloy quien tiene orgullosamente el honor de haber anotado un gol en el primer mundial donde jugó Panamá, en Rusia 2018 ante Inglaterra.

Relacionado Panamá Fútbol Playa se estrenó en los Suramericanos Santa Marta 2023

Felipe Baloy quien fue capitán de la selección de Panamá conversó con Jonathan Gutiérrez en la conferencia de prensa que presentó de manera oficial el Torneo Clausura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol, ahí el popular "pipe" se refirió al trabajo realizado por el defensor Harold Cummings en la Copa Oro 2023.

"Harold es un gran jugador lo ha demostrado en muchas ocasiones, en esta Copa Oro tuvo una muy buena Copa Oro, tuvo muy buen rendimiento, lastimosamente en jugadas puntuales, donde de pronto se tomó una mala decisión es señalado o es culpado, pero el fútbol lastimosamente es así, hay mucha gente que no ve todo lo que es una jugada completa, hoy le tocó a Cummings recibir críticas pero que siga para adelante, que siga trabajando, es un gran jugador y que lo que le pasó y las tomas de decisiones que tuvo de pronto que no fueron las correctas, que le sirva de enseñanza, que siga para adelante, es un gran jugador y sin duda de mi parte yo lo felicito por el gran torneo que hizo, pero también le digo que la autocríticas también son buenas, las críticas constructivas también, pero lastimosamente esas no las da todo el mundo, esa la podemos dar gente cercana y la mía es que siga trabajando y que se vea, las jugadas, los partidos que hizo y que vaya corrigiendo cosas".

La selección de Panamá terminó en el segundo lugar de la Copa Oro 2023 luego de perder en la final 1-0 ante su similar de México en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Los dirigidos por Thomas Christiansen ganaron un total de 3 partidos, empataron 2 y perdieron 1.