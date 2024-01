Fidel Escobar: ¡Sorprendente! El comandante confesó gracias a quién llegó a Saprissa

Costa Rica/Sin lugar a dudas uno de los panameños que está dejando huellas en el fútbol de Costa Rica es el defensor Fidel Escobar quien ofreció una entrevista al periodista de la cadena FUTV Costa Rica, Gabriel Vargas.

Para Fidel Escobar fue amor a primera vista.

“Desde que comencé a jugar yo sentí ese amor ya por el club, por la afición, de los cánticos de cómo apoyan, recuerdo un día que yo todavía no podía jugar y fuimos a Grecia y estaba lleno el estadio de morado, eso a mí me enamoró mucho”.

Adolfo Machado, Rolando Blackburn y Jaime Penedo, le dijeron que jugar en la “Cueva” es especial.

“Ya me lo decía machado, me lo decía Blackburn, me decía Penedo, vas a jugar ahí, vas a sentir la vibración de la gente que está ahí apoyándote, en partidos normales con equipos normales, vas a ver diez mil, once mil personas llenando el estadio”.

Fidel Escobar reconoce que no veía los partidos del Saprissa de lleno, pero sí cuando jugaban los panameños Adolfo Machado en especial, Rolando Blackburn y Jaime Penedo.

La curiosa recomendación de un rival de la selección de Panamá, Kendall Waston.

“Tengo que darle gracias también a don Ángel, que también hizo todo lo posible para que yo llegara a la institución, fue una gran persona conmigo desde que llegué acá con todo lo que necesitara, pero sí, esto fue más idea del señor Kendal Watson que en Panamá tuvimos un partido de la Nations League, yo a Kendall lo conozco cuando jugaba en los Estados Unidos cuando me enfrenté en Vancouver, en selección y siempre me he llevado bien con él, me preguntó cómo estaba mi situación en España, yo ya tenía dos temporadas en Alcorcón, me faltaba una, yo le dije a mi agente que no quería seguir ahí quería buscar otro reto porque no tenía mucha continuidad de partido”.

Waston le preguntó a Escobar si quería ir a Saprissa, el comandante le pareció buena la idea: “Al día siguiente me iba para Martinica, recibí una llamada de don Ángel y le dije que sí, no había más nada que hablar”.

El buen momento por el que pasa Fidel Escobar.

“A mis 28 años estoy viviendo mi mejor momento en el fútbol”, confesó Fidel Escobar a Gabriel Vargas.

“Con el nivel que yo tengo, yo creo que hubiera estado donde están otros compañeros míos pero ya eso yo no me lo puedo reprochar, ya eso para mí quedó atrás, mi mentalidad fue chica, nunca pensé en esa mentalidad de que quiero aspirar a más, quiero subir cada año en los equipos que estoy”.