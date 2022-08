Freddy Góndola seguirá un año más con el Alajuelense

El panameño Freddy Góndola acordó una extensión de contrato por un año con la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Esto lo anunció el propio club.

"La verdad estoy muy contento con el cuerpo técnico, la directiva y los compañeros", manifestó el jugador a los medios oficiales del equipo de Alajuela. "Me han demostrado confianza y eso es lo que intento transmitir en el campo".

Góndola expresó que su adaptación al plantel rojinegro ha sido rápida y eso se debe a la confianza y al valor con el que afronta los retos que se le ponen en el camino.

"Soy una persona alegre, y como decimos en Panamá no me achicopalo por nada, siempre voy con la frente en alto", indicó.

El futbolista manifestó que le gusta el club y que aprovecha su estancia para mejorar su juego.

"Creo que la afición me ha motivado mucho", reconoció. "Tome la decisión de seguir porque me gusta estar acá, tener a jugadores de talla mundial que me ayudan a mejorar muchas cosas para cuando salga, más adelante, esté bien preparado", puntualizó.