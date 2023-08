Jenni Hermoso habló con Marta Cox, compañeras en Pachuca ¿Qué le dijo?

Todavía siguen las votaciones al mejor gol del Mundial Femenino Australia y Nueva Zelanda 2023 donde uno de los goles nominados es el de la panameña Marta Cox golazo que le marcó a Francia en fase de grupos.

En México, la cadena internacional ESPN conversó con Marta Cox sobre su nominación y el momento en que anotó ese gran gol que puso a gozar a todo Panamá.

Como ya lo había comentado aquí en nuestro país, ella recalcó: “mi gol contra Francia ya lo había concretado, ya lo había entrenado y la idea era tener una que me quedara cerca del arco para poder anotarlo, porque yo tenía la efectividad ya puesta y la confianza también. Lo viví y lo festeje con mis compañeras porque siento que se lo merecían y para todo el pueblo panameño y para mi madre que está en el cielo y a mi papá que está en Panamá”.

No podía escapar la pregunta de cajón para la panameña, referente al tema entre el presidente de la federación española de fútbol Luis Rubiales y su compañera con Pachuca de la liga femenina de fútbol Jenni Hermoso.

Cox prefirió evitar hablar del tema, pero si recordó ese momento en que la selección femenina de Panamá enfrentó a su similar de España en partido de preparación previo al mundial.

“Lo que puedo decir que cuando tuvimos el amistoso contra España ella habló conmigo y me dijo que iba a regresar en septiembre, y en mi mente fue de que ella tenía el plan de que podía ser campeona, al final lo logró y me alegró mucho por ella porque al final de su trayectoria, siento que eso le hacía falta. Se dijo por ahí que se iba a retirar y yo pienso que no, todavía falta mucho de Jenni y me alegro mucho por ella, sabe que la estimo y quiero mucho, se me hace una persona muy humilde que me transmite muchas cosas bonitas”.

Jenni Hermoso en un comunicado que publicó en sus redes sociales, respondió a todo lo que está ocurriendo al tema:

"Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte".

"Sencillamente no fui respetada".

"Por todo ello quiero reforzar la posición que tomé desde el principio, considerando que no tengo que apoyar a la persona que ha cometido esta acción contra mi voluntad, sin respetarme, en un momento histórico para mí y para el deporte femenino de este país".