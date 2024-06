José Córdoba | Norwich City le dio la bienvenida al defensor panameño

Panamá vs Paraguay por las pantallas de TVMAX este domingo 16 de junio desde las 5:30 pm.

El defensor panameño José Córdoba viajó hacia Inglaterra para ser presentado de manera oficial con su nuevo club el Norwich City.

Una vez en territorio inglés, el centro de prensa del Norwich City le realizó una entrevista la cual ha sido reproducida por todas las redes sociales del club.

"Me siento muy feliz de estar aquí. Siento que estoy bien, es una buena sensación estar aquí".

"Veo que Norwich es como una familia y estaba buscando algo así. La idea del club y el sentimiento fueron directos a mí y sentí que tenía que tomar esta decisión".

Referente a la conversación que tuvo con el entrenador del club y el director deportivo, esto dijo Córdoba:

"Hablamos del futuro y de su idea principal del club, y ambos estuvimos de acuerdo en los mismos puntos. Eso me hizo feliz y cómodo, y me hizo sentir que era algo que estaba buscando; que es un club familiar".

"He estado viendo las ligas más importantes, la Premier League y también la Championship. También veo La Liga en España. He visto lo difícil que es, el nivel de competencia, la ambición de cada jugador que llega a la liga. Creo que es un lugar mejor para mí".

"Es el sueño de todo jugador joven. Primero juegas en la selección nacional y luego tienes la oportunidad de jugar en esta competición. Esto es muy importante para mí y, como soy más joven, puedo sacar mucha experiencia de ello. No puedo esperar para dar lo mejor de mí por mi país y luego regresar y unirme al equipo".

Se tiene programado que una vez la selección de Panamá termine su periplo en la Copa América 2024, debe regresar de inmediato a Inglaterra para unirse al Norwich City y su temporada 2024-2025.

Conoce más del Norwich City.

Fundación y primeros años (1902-1934)

El Norwich City Football Club fue fundado en 1902 tras una reunión en el Criterion Café de Norwich. El club disputó su primer partido oficial el 6 de septiembre de ese mismo año contra el Harwich & Parkeston en Newmarket Road. En 1920, Norwich City se convirtió en miembro fundador de la Third Division de la Football League. En 1933/34, el club logró su primer ascenso a la Division Two tras coronarse campeón de la Third Division.

Ascenso a la élite y primeros títulos (1935-1995)

En 1935, Norwich City se mudó a su actual estadio, Carrow Road. En la temporada 1959/60, el club consiguió el ascenso a la First Division por primera vez en su historia. En 1961/62, Norwich City conquistó su primer título importante, la Copa de la Liga inglesa, tras vencer al Rochdale por 4-3 en la final. En 1972/73, el club volvió a ascender a la First Division.

En la temporada 1984/85, Norwich City ganó su segunda Copa de la Liga tras derrotar al Liverpool por 1-0 en la final. En 1992/93, el club logró su mejor resultado en la máxima categoría inglesa, al terminar en tercera posición. Sin embargo, Norwich City descendió a la Second Division al final de la siguiente temporada.

Yo-yo entre divisiones y regreso a la Premier League (1996-2019)

Norwich City pasó las siguientes dos décadas ascendiendo y descendiendo entre la Premier League, la First Division (que más tarde se convirtió en la Championship) y la Second Division (que más tarde se convirtió en la League One). En 2004/05, el club volvió a la Premier League por primera vez en seis años, pero descendió al final de la temporada.

En 2011/12, Norwich City volvió a ascender a la Premier League, donde permaneció durante tres temporadas antes de volver a descender en 2014. En 2015/16, el club ganó el título de la Championship y regresó a la Premier League. Sin embargo, descendió nuevamente al final de la temporada 2019/20.

Actualidad (2020-presente)

En la temporada 2021/22, Norwich City ganó el título de la Championship y regresó a la Premier League por tercera vez en la última década. Sin embargo, el club descendió nuevamente al final de la temporada 2022/23.

Rivalidades

La principal rivalidad de Norwich City es con el Ipswich Town, con quien disputa el Derbi de Anglia Oriental. Ambos equipos se han enfrentado en 134 ocasiones desde 1902.

Palmarés

Copa de la Liga inglesa: 2 (1961/62, 1984/85)

2 (1961/62, 1984/85) Football League Championship: 3 (1971/72, 2004/05, 2011/12)

3 (1971/72, 2004/05, 2011/12) Football League Third Division: 1 (1933/34)

1 (1933/34) Football League Fourth Division: 2 (1958/59, 1974/75)

Jugadores destacados

Martin O'Neill: Mediocampista irlandés que jugó en Norwich City entre 1978 y 1985. Es el máximo goleador histórico del club con 180 goles.

Mediocampista irlandés que jugó en Norwich City entre 1978 y 1985. Es el máximo goleador histórico del club con 180 goles. Robbie Winterburn: Defensa inglés que jugó en Norwich City entre 1986 y 1994. Ganó la Copa de la Liga con el club en 1985 y fue parte del equipo que ascendió a la Premier League en 1989.

Defensa inglés que jugó en Norwich City entre 1986 y 1994. Ganó la Copa de la Liga con el club en 1985 y fue parte del equipo que ascendió a la Premier League en 1989. Chris Sutton: Delantero inglés que jugó en Norwich City entre 1994 y 1998. Fue el máximo goleador de la Premier League en la temporada 1994/95.

Delantero inglés que jugó en Norwich City entre 1994 y 1998. Fue el máximo goleador de la Premier League en la temporada 1994/95. Tim Krul: Portero holandés que jugó en Norwich City entre 2014 y 2019. Es conocido por sus actuaciones heroicas en las tandas de penaltis, incluyendo la final de la Copa de la Liga de 2015.

