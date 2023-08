Leagues Cup: Aníbal Godoy dijo que respeta a Messi pero le soltó un petardo

Nashville vs Inter Miami

La noche de este sábado 19 de agosto se jugará la final de la Leagues Cup entre el Nashville SC y el Inter Miami, donde un panameño estará enfrentando al campeón del mundo, Lionel Messi.

Previo al partido en conferencia de prensa, Aníbal Godoy, jugador del Nashville SC dio su parecer sobre enfrentar a Lionel Messi en esta final: "somo privilegiados, pero sí, con mucho respeto hasta un punto porque al final del día, fútbol es fútbol y cuando ya entramos a la cancha, ya suceden otras situaciones y yo tengo que defender mi camiseta, tengo que defender a Nashville y pase lo que pase dentro de la cancha ya son situaciones extra, entonces por ahí nosotros si lo respetamos, pero también vamos a tratar nosotros de hacer respetar nuestra localía".

🗣 "TENGO QUE DEFENDER MI CAMISETA"



🎙 Aníbal Godoy, jugador de #Nashville, dejó en claro de lo que será enfrentar a Messi y al #InterMiamiCF en la Final.



📹 🇺🇸 Desde Nashville, @_AshleyDavila. pic.twitter.com/Xgwg0emfqU — ONCE Diario (@oncediariomx) 18 de agosto de 2023

Aníbal Godoy también se refirió al gran trabajo que ha realizado hasta el momento Nashville SC dejando en el camino a los que para él eran los favoritos para estar en la final: "lo que hicimos nosotros aquí dentro de este estadio contra América y Monterrey ha sido importante, eliminamos creo que a los favoritos de este torneo, más allá de todos los partidos que hubo con Cincinnati y en la ronda de grupos creo que eliminamos a los dos favoritos y eso tiene un plus grande para nosotros, una motivación extra y como dije, creo que nosotros en casa somos importantes, hacemos valer la localía".

El entrenador de Nashville, Gary Smith, se quitó presión de encima y puso al Inter como favorito en la Final. Además, comentó que esta es una oportunidad para demostrarle su nivel a la gente que siempre los puso como víctima.

"Son los favoritos, Lionel Messi, Busquets y Alba, mucho con lo que tendremos que lidiar y parece que en la mente de muchos será un partido de tendremos que demostrarle a la gente que está equivocada (de que perderán), esa es la forma que lo pondría".

Por su parte el "Tata" Martino quien dirige al Inter Miami eliminó la palabra "invencible":

"No existe la palabra invencible, no aplica en este caso, los partidos hay que jugarlos, no alcanza con hablar en la previa, con mostrar los antecedentes. Nosotros hemos sido un equipo que en cada uno de los partidos más allá de que lo terminamos ganando de forma holgada, hemos sufrido".