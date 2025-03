Liga de Naciones Concacaf | Thomas Christiansen y Mauricio Pochettino evitan hablar de política

El Final Four de la Liga de Naciones Concacaf EN VIVO por TVMAX, TVN, TVN Radio y TVN Pass el jueves 20 de marzo con la previa del partido Estados Unidos vs Panamá desde las 5:30 pm.

Panamá/En su conferencia de prensa, el técnico argentino Mauricio Pochettino evitó pronunciarse sobre las tensiones políticas entre los tres gobiernos norteamericanos desde el regreso a la presidencia estadounidense de Donald Trump, una situación que ha generado controversia en otros deportes como el hockey sobre hielo.

El tema político ya había sido abordado en febrero por el seleccionador de Canadá, el estadounidense Jesse Marsch, quien aseguró que sus jugadores estarían aún más motivados en la Liga de Naciones de la Concacaf debido a las declaraciones de Trump, quien sugirió que Canadá debería convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.

Sin embargo, Pochettino dejó claro que no desea mezclar la política con el fútbol.

🔹 "Creo que no podemos mezclar asuntos políticos con el deporte, no porque no quiera hablar de ello, porque tengo mis ideas. Pero represento una federación de fútbol y solo debo hablar de fútbol", afirmó.

🔹 "Tenemos que jugar para nosotros. Tenemos que sentirnos orgullosos de defender nuestra bandera y nuestro escudo (...) Creo que es un gran error que hablemos de política", sentenció el estratega.

Por su parte, el técnico de Panamá, Thomas Christiansen, también evitó pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Trump, quien insinuó la posibilidad de recuperar el control del Canal de Panamá.

Panamá busca hacer historia en la Liga de Naciones

Más allá de la política, Christiansen se centró en el duelo clave ante Estados Unidos, alabando el trabajo de Pochettino al mando del equipo norteamericano.

🔹 "Mauricio lleva pocos partidos y ha sacado buenos resultados", recordó el seleccionador canalero. "Es un equipo muy competitivo que tiene que aspirar siempre a ganar este torneo".

La Selección de Panamá llega con el firme objetivo de convertirse en la primera escuadra centroamericana en alcanzar la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, tras haber terminado en la cuarta posición en las dos ediciones anteriores.

Bajo la dirección de Christiansen, los panameños ya han demostrado su capacidad para competir contra Estados Unidos, logrando dos victorias históricas en los últimos años:

✅ 2-1 en la fase de grupos de la Copa América

✅ Triunfo en semifinales de la Copa Oro 2023

El gran escenario de este enfrentamiento será el SoFi Stadium, un recinto con capacidad para 70,000 espectadores, reconocido como el estadio más caro del mundo. Allí, este jueves se disputarán las semifinales y, el domingo, la gran final de la Liga de Naciones.

💥 ¿Podrá Panamá romper la historia y alcanzar su primera final? 🔥