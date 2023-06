Liga de Naciones Concacaf: Conoce más sobre la serie histórica entre Panamá y Canadá

Final Four

Esta noche las selecciones de Panamá y Canadá se enfrentarán en partido de Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, el mismo se disputará en el Allegiant Stadium de Las Vegas donde ambas selecciones tratarán de conquistar el boleto a la final del domingo contra el ganador entre México y Estados Unidos.

En esta nota haremos un repaso estadístico entre las selecciones de Panamá y Canadá, datos suministrados por Concacaf.

Canadá aventaja la serie histórica contra Panamá en 12 partidos con 4 triunfos, 6 empates y 2 derrotas GF-12 GC-8.

En las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Canadá ha ganado 4 partidos, empató y perdió 2 con GF-9 GC-5

El 67% de los partidos entre ambos equipos fueron en las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA (8 de 12). Panamá está invicto jugando de local vs. Canadá en 4 partidos (2-G-2-E). Canadá no marcó goles como visitante vs. Panamá. El 100% de los triunfos (4 victorias) y tantos (9) canadienses fueron de local.

En dos partidos en la Copa Oro Concacaf, Canadá ganó 1 y empató 1 con un gol a favor y uno en contra.

Panamá ganó el último partido vs. Canadá 1-0 con gol de Gabriel Torres, en la Octogonal de las clasificatorias de Concacaf para la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022, en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá (30-MAR-2022).

La última victoria de Canadá vs. Panamá fue 4-1 (gol en contra de Michael Murillo, Alphonso Davies, Tajon Buchanan y Jonathan David; Rolando Blackburn para Panamá) en la Octogonal de las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Qatar en el BMO Field de Toronto, OH (13-OCT-2021).

La primera victoria de Panamá vs. Canadá fue en las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: 2-0 (goles de Rolando Blackburn y Blas Pérez), Grupo 3 en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá (11-SEP-2012).

La última vez que se enfrentaron empataron 0-0 en un Amistoso Internacional del 18 de noviembre de 2014, 0-0 en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá. Además, empataron en 2 Amistosos Internacionales (2-2 en 2008, y 0-0 en 2014) y en dos oportunidades en la Copa Oro (1-1, en el Grupo C de 2011, y 0-0 en el Grupo A de 2013).