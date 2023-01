'Nacho' Quintana no ve como sorpresa las jugadoras que se quedaron fuera

Panamá/El entrenador de la selección femenina de Panamá, Ignacio Quintana en conferencia de prensa anunció a las 23 jugadoras que estarán en el repechaje en Nueva Zelanda.

"Nacho" Quintana inició explicando uno de los criterios que utilizaron para elegir a estas 23 jugadoras y dejar fuera a otras:

"Nosotros como cuerpo técnico tenemos un plan, un plan que trabajamos desde que regresamos de México, desde que se perdió ese partido con Costa Rica, se creó un plan inmediato para el partido con Canadá, nos resultó, nos encontramos con que descubrimos ciertos roles que podían llegar a cumplir otras jugadoras, que tal vez en la posición no son tan conocidas aquí en LFF o inclusive que en el extranjero jueguen en otra posición y con nosotros juegan ahí y es cierto que también tratamos que las jugadoras que estén dentro del campo puedan cumplir otra función, nuestros sistemas de juego no son lo que nos rigen como cuerpo técnico como decisiones para tomar una lista, lo decidimos porque son jugadoras que nos dan un cambio interno, es cierto que si las jugadoras pueden cumplir dos posiciones dentro del campo van a tener más posibilidades de estar, inclusive tenemos jugadoras que cumplen hasta con tres, así es que definitivamente fue uno de los criterios para poder elegir a las jugadoras que estaban dentro de estas 23".

Para Ignacio Quintana la ausencia de jugadoras de renombre, no es una sorpresa.

"Jugadoras que se quedan fuera, yo la verdad no lo veo como una sorpresa, yo no creo en eso, si alguien está en el día a día viendo los entrenamientos, entendería por qué están las jugadoras que están, por qué están estas 23, es cierto que se quedan nombres muy importantes fuera y que son jugadoras que definitivamente quisieramos tener al cien por ciento pero el mismo grupo presionó para que jugadoras que no estén al cien por ciento no tuviera cabida aquí así es que tenemos las mejores 23 y como cualquier otro trabajo si tú haces bien las cosas no tienen por qué seleccionar a alguien más".

La selección de Panamá viajará el próximo 1 de febrero hacia Chile donde se concnetrarán para luego hacer el viaje a Nueva Zelanda, la idea es adaptarse y estar doce días antes de su partido ante Papúa Nueva Guinea que será el 19 de febrero a la 01:00 am.