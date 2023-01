Newton Williams recalcó que no hay resentimientos con la familia Serrano y Potros del Este

Panamá/El nuevo fichaje del Sporting San Miguelito, Newton Williams visitó los estudos de Somos La Sele donde se mostró feliz por al fin poder jugar en este Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol.

Newton Williams se mostró muy feliz por al fin poder estar en un equipo y así mostrar su fútbol y talento: "Con Sporting mantuve una bonita relación durante mi proceso de recuperación, muy agradecido con el cuerpo médico, los directivos, cada uno de las personas de la institución por brindarme el apoyo ayudarme a recuperarme de la mejor forma".

Newton Williams se lesionó la rodilla derecha en partido de Copa Sudamericana, con un diagnóstico de ligamento cruzado y rotura de los meniscos: "Fue un proceso difícil, sobre todo una lesión así se sabe que dura de ocho a nueve, quizas un año de recuperarse, tuve que sacrificar mucho tanto como dinero, comodidad para venir a recuperarme de la mejor forma, tuve que dejar Ecuador para recuperarme con mi familia cerca".

Newton Williams habló de su familia y lo mucho que lo apoya, su hermano, madre y padre, a pesar de ser una familia muy humilde, han sabido salir adelante, con mucho orgullo representa a Almirante en Bocas del Toro.

Juan Carlos Cubilla fue quien lo descubrió en una gira de la sub15 por la provincia de Bocas del Toro, donde Cubilla le dijo: "Tienes que ir a la ciudad y comerte a esos delanteros".

Después de eso Williams fue llamado y pudo viajar a la capital del país, donde primero entrenó con el Tauro donde las cosas no se solidificaron, fue donde entró Felipe Borowski en escena: "Felipe actuó más rápido".

También recordó a las personas que lo formaron en Almirante, en la escuela Promesas FC: "Yo me formé prácticamente en Promesas FC, con el profesor Mauricio Sandoval, ahí pude conocer diversos entrenadores, como "Capu", "Santito", Juan Bedford, "Pepón", pasé por la mano de varios de ellos tanto como selección de Bocas, provincial, distritorial, Mundial del Barrio y eso me ha ayudado bastante porque cada uno me hablaba y aportaba un granito de arena".

La relación con la familia Serrano.

"Estoy más tranquilo, porque ya voy a volver a jugar, ese era mi mayor temor, no jugar, quedarme un año, seis meses y ya me siento bien con ellos no hay ningún tipo de resentimiento, all final ojalá que a ningún otro jugador le pase lo mismo que a mí".

El Sporting San Miguelito viajará este domingo al estadio Armando Dely Valdés de Colón para enfrentar al Deportivo Árabe Unido desde las 4:00 pm y será transmitido por las pantallas de TVMAX.