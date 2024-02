Orlando 'Kuty' Mosquera abre su corazón en tiempos inciertos

Israel/Orlando 'Kuty' Mosquera tomó sus redes sociales para expresar su gratitud en tiempos donde ha tenido poca actividad con su club el Maccabi Tel Aviv de la primera división del fútbol en Israel.

"Agradecido con Dios siempre. Gracias por el año que se fue y por el año en que estamos. Gracias por todo lo bueno y lo no tan bueno", expresó el portero panameño.

Mosquera llegó al elenco de Tel Aviv el 5 de septiembre de 2023 procedente del club venezolano Monagas SC. Hasta ahora ha jugado nueve partidos, su último juego como titular fue el 10 de enero de este año ante el Maccabi Haifa. Fue suplente en los tres juegos siguientes y no ha sido convocado en los últimos tres cotejos.

"Gracias por los momentos de frustración, gracias por las pruebas en el camino, gracias por que cada experiencia, me ha enseñado, me ha hecho más fuerte, me ha demostrado de lo que soy capaz y me permite vivir agradecido aquí y ahora", agregó.

'Kuty' se ha constituido en el portero titular de la Selección de Fútbol de Panamá, tanto en la Copa Oro 2023 como en la Liga de Naciones de Concacaf donde el combinado nacional clasificó al Final Four de ese torneo y la Copa América 2024.

— Orlando Mosquera (@Kuty25) 14 de febrero de 2024

