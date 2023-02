Panamá: Cox y Tanner dupleta goleadora que espera repetir ante Paraguay

Esta noche por las pantallas de TVMAX a partir de las 7:00 pm las selecciones de Panamá y Paraguay se jugarán la vida en partido de repechaje final que regala un cupo para la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

En la selección dirigida por el entrenador mexicano Ignacio "Nacho" Quintana, hay dos jugadoras que pusieron a saltar a los panameños en el partido ante Papúa Nueva Guinea con sus dos golazos, Marta Cox y Riley Tanner.

El centro de prensa de la Federación Panameña de Fútbol, conversó con estas dos figuras, para Marta Cox el gol anotado fue el más importante de su carrera:

"Fue una jugada en donde toqué con Katherine (Castillo) y corrí justo al arco porque mi compañera Lineth fue hacia la banda a apoyar a Katherine. A partir de ahí, sé que Katherine no necesita pensar estas jugadas y tiró el centro; Natalia (Mills) hizo una diagonal y creo que me quitó la marca y me dejó un poco más de espacio… Yo no la pensé: solo hice el movimiento de chilena con dirección al arco”.

“Significa mucho la verdad, más que fue con mi país. Este gol lo es todo y llega en un gran momento de mi vida; nunca será olvidado y llena mi hoja de goles como el más importante de mi carrera”.

Para Riley Tanner fue un debut soñado:

“Mi debut oficial con Panamá fue una experiencia asombrosa. El quipo estuvo unido en todo momento y ya está preparado para jugar ante Paraguay”.

“El gol viene de una jugada que inicia en el fondo. Agarré el balón y empecé a observar si había la posibilidad de dársela a alguna compañera. Pero vi que el camino estaba servido y, como mi rol en el equipo es marcar goles y generar peligro sobre el arco rival, corrí hacia el espacio y pude convertir. Fue increíble. Este gol queda en la caja de los recuerdos para toda mi vida”, acotó Riley Tanner.

¿Cómo llegó Paraguay al repechaje de Nueva Zelanda?

La selección paraguaya llega a esta última instancia del Repechaje Mundialista luego de vencer, por penales, a China Taipei tras empatar 2-2 en el primer partido de este torneo para ambas selecciones.

Previo al repechaje, Paraguay participó de la Copa América 2022, torneo en el cual terminó en la cuarta posición y por la que consiguió su clasificación para el actual torneo en Nueva Zelanda.

Al igual que Panamá, Paraguay aún no ha podido clasificar a ninguna Copa Mundial Femenina de la FIFA.

