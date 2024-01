Panamá Femenina culmina semana de entrenamientos con Quintana de vuelta

Panamá/Con el retorno a entrenamientos del entrenador Ignacio 'Nacho' Quintana, la Selección Mayor Femenina de Panamá cerró este viernes otra semana de trabajos en la continuación de su preparación con miras a la Copa Oro W, a realizarse el próximo mes de febrero en Estados Unidos.

Quintana se unió esta mañana a los entrenamientos en el Eagles Stadium, del Colegio Panamá, luego de atender el foro de entrenadores para el análisis de la pasada Copa Mundial de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023, en Zúrich, Suiza.

La Selección Femenina continuará sus entrenamientos la próxima semana, con otros cinco días de trabajo, del lunes 29 de enero al viernes 2 de febrero, en la cancha del Eagles Stadium.

Este viernes, la Mayor Femenina compartió cancha con la Sub-17 Femenina, del entrenador Víctor Suárez, que se alista para su debut este viernes 2 de febrero en el Campeonato Sub-17 de CONCACAF, a celebrarse en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca.

Las dirigidas por el entrenador Quintana se preparan para su primer partido en la fase de grupos de la Copa Oro W el próximo 21 de febrero cuando se enfrenten a la Selección de Colombia en San Diego, California.

Al final del entrenamiento, las jugadoras Arlen Hernández y Rebeca Espinosa conversaron con los medios de comunicación.

"El grupo ha evolucionado junto, veníamos de las fiestas de fin de año, y el profe se ha enfocado en traernos de vuelta y ya estamos en un tiempo prudente para coger el ritmo de juego, que es lo que estamos haciendo ahora", indicó Hernández.

"En la defensa estamos haciendo un trabajo en conjunto, siempre nos apoyamos, las mundialistas que ya tienen más experiencia siempre están corrigiéndote, siempre están ayudando, y al final es una competencia sana y la que tenga estar al final es la que va a estar en ritmo para el momento en que el profe haga el llamado", agregó la jugadora del Santa Fe FC, de la Liga de Fútbol Femenino (LFF).

Por su parte, la defensor Rebeca Espinosa, se refirió a la alta intensidad que se ha visto en estas semanas de trabajo físico para llegar de la mejor forma a la competición.

"Estamos mentalizadas, bien concentradas, el grupo está unido, ha sido un trabajo de alta intensidad y lo hemos llevado con mucha responsabilidad y el grupo está respaldándose para lo que pide el profe", dijo Espinosa.

"En lo personal, nunca paré de entrenar, siempre tomé la responsabilidad de seguir entrenando, de enfocarme en mí, de mejorar, que es el reto que me puse, y eso se lo transmití a las chicas, y desde que regresé me he sentido más cómoda", agregó.

Calendario de entrenamientos

Eagles Stadium – lunes a viernes

Lunes 29 (7-9 am)

Martes 30 (4-6 pm)

Miércoles 31 (7-9 am)

Jueves 1 (7-9 am)

Viernes 2 (7-9 am)

Información de FEPAFUT