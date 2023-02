Panamá Femenina: "Ella me dijo que quería ser grande", expresó la madre de Yenith Bailey

La clasificación de la Selección Femenina de Fútbol de Panamá al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 se vive con mucha alegría, especialmente por los familiares de las jugadoras. Una de esas personas es Elizabeth De La Cruz, madre de la portera Yenith Bailey.

Para la señora De La Cruz, el logro de su hija y sus compañeras es motivo de orgullo dado a los sacrificios que han hecho para llevar a Panamá al primer Mundial de Fútbol Femenino de su historia.

"Que si la dieta, madrugar... todas lo lograron", expresó en una entrevista a la periodista Meredith Serracín de TVN Noticias. "Siempre se encomendaban a Dios antes de ir a la cancha. Siento que está felices y ahora a trabajar duro porque viene lo bueno, lo que ellas quieren".

La señora Elizabeth resaltó que Yenith siempre soñó en trascender dentro del fútbol y que, todo lo que ha hecho, le ha llevado hacia meta.

"Ella siempre me dijo que quería ser grande. A ella le gusta viajar mucho y viajando, poco a poco, le ha llevado a dónde está", agregó.

El amor por el fútbol nació en Yenith desde niña y eso lo notó su madre quien reconoció que no le gustaba la idea de que su hija fuese futbolista.

"A los tres años le empezó a jugar eso, se metía con los niños a jugar y yo le daba 'palo' porque no quería que jugara", confesó entre risas. "Yo no estaba apoyando eso, pero se me fue de las manos y yo dije: 'si eso es lo que quiere, que es lo que voy a hacer' y mira hasta dónde ha llegado. Estoy orgullosa de mi hija y de todas las muchachas".

La señora De La Cruz reconoce en la selección femenina a un grupo de muchachas humildes que requieren de un mayor apoyo gubernamental para que puedan progresar mucho más.

"Le dijo al presidente que le ponga más atención a la selección femenina", recalcó. "Ellas son muchachas humildes que han trabajado duro, a veces no tienen para el pasaje ni para el desayuno, pero lograron gracias a Dios".