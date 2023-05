Panamá Femenina Sub-20 se instala en territorio francés

La Selección Femenina Sub-20 de Panamá ya está en Francia, lista para ese histórico primer partido ante la selección local, el próximo miércoles 17 de mayo a las 11:00 a.m.

La jornada arrancó el pasado viernes 13 de mayo, con un largo viaje de diez horas y media desde Ciudad de Panamá con dirección Paris, Francia.

De ahí, posteriormente, se procedió a realizar una breve escala en la capital francesa, para después continuar con el trayecto agarrando otro avión, esta vez de dos horas con destino a Marsella. Una vez en tierra, toda la delegación se trasladó en bus a su hotel de concentración ubicado en Cavaillon, un pequeño pueblo cerca de Aviñón, al cual se arribó a las 7:30 p.m. hora local.

Una selección motivada por esta primera participación en la rama femenina del conocido Torneo Maurice Revello, ya está descansando para mañana cumplir con su primer entrenamiento en territorio francés.

Un total de 14 jugadoras, de las 20 convocadas emprendieron el viaje desde suelo patrio. Las 6 jugadoras restantes son las que militan actualmente en los Estados Unidos.

Estas son: Amayah Singleton, Aida Name, Amanda Goldstein, Marissa Gross, Diana Pon y Nicole Cargill. Todas, se estarán sumando al resto de sus compañeras mañana domingo, 14 de mayo, en horas de la tarde.

Recordar, que Panamá además de enfrentarse a Francia, jugará ante Japón el 19 de mayo a las 10:00 a.m. y el domingo 21 de mayo, a las 7:00 a.m. vs Camerún.

Todos los encuentros del torneo se disputarán en el Parc Des Sports, de la ciudad de Aviñón.

Itinerario

Para mañana, domingo 14 de mayo, el principal objetivo del combinado nacional es ajustarse el cambio de horario.

Durante toda la mañana el equipo descansará, buscando recuperar del largo viaje que se tuvo.

Ya en horas de la tarde, a las 4:00 p.m. hora de Francia, se tendrá el primero entrenamiento en territorio europeo.

Se espera un clima fresco, de alrededor 20° centígrados.

Información de FEPAFUT