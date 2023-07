Panamá Fútbol Playa inicia trabajos para Suramericanos en Santa Marta

La Selección de Fútbol Playa de Panamá se prepara para los Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta 2023.

Un total de 12 jugadores han sido convocados por el director técnico Jorge González, para los entrenamientos que se llevarán a cabo en la cancha de arena de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, desde el lunes 10 hasta el jueves 13 de julio, a doble jornada.

Este equipo estará jugando los Juegos Suramericanos de Playa, los cuales se disputarán en Santa Marta, Colombia, del 18 de julio al 21 de julio.

Panamá quedó ubicado en el Grupo A de la competencia, junto a las selecciones de Ecuador, Paraguay y Colombia.

Destacar, que el conjunto nacional es la única selección centroamericana participando en el torneo.

Formato de competencia

El certamen se divide en dos grupos de 4 equipos cada uno.

Se jugará primero una ronda de todos contra todos, para posteriormente definir las posiciones finales del torneo.

Cada selección, se enfrentará a la selección con la que haya coincidido en posición del grupo opuesto.

Es decir: Primero A vs Primero B, Segundo A vs Segundo B, Tercero A vs Tercero B, Cuarto A vs Cuarto B.

Grupo A

Ecuador

Panamá

Colombia

Paraguay

Grupo B

Uruguay

Venezuela

Brasil

Argentina

Calendario

Este es el calendario de Panamá para los Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta 2023.

Ecuador vs Panamá – 2:30 p.m. – Parque Multideportivo – 18 de julio

Panamá vs Paraguay – 9:00 a.m. – Parque Multideportivo – 19 de julio

Panamá vs Colombia – 4:00 p.m. – Parque Multideportivo – 20 de julio

Convocados

Porteros

Jaime Londoño

Reynaldo Polo

Cierres

Alberto Kelly

Luis Quintero

Gilberto Rangel

Xavier García

Alas

Alfonso Maquensi

José Escobar

Nagdiel Del Rosario

Pivotes

Rafael García

Julio Watson

Alexander Córdoba

Información de FEPAFUT