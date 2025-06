Panamá limpia la imagen ante Nicaragua en Premundial Femenino Sub-20 de Concacaf

Costa Rica/Panamá cerró su participación en el Premundial Femenino Sub-20 de Concacaf con una victoria sobre Nicaragua, por 4 goles a 1, en un partido del Grupo B del certamen que se realizó este lunes en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica.

A pesar de que sufrió dos derrotas por goleada, ante Canadá y México, la selección panameña salió con un nuevo empuje. Esto se reflejó en la cancha y rindió sus frutos en el minuto 16 cuando Kayra Pérez sacó un remate de media distancia y vulneró a la portería nicaragüense, para el 1-0.

El ímpetu de Panamá continuó y, al minuto 32, Sherline King remató el balón a larga distancia y éste le pasó por encima de la portera Violeta Urbina. Con el 2-0, a favor del combinado canalero, terminó el primer tiempo.

Al poco tiempo de iniciada la segunda parte, Kayra Pérez volvió a aparecer en el marcador con un 'zapatazo' que Urbina no pudo detener.

Con el 0-3 en contra, Nicaragua sacó fuerzas de flaqueza en un intento por remontar. Esto propició el gol del descuento anotado por Adriana Munguía, al minuto 75, en un cobro de tiro libre.

Posteriormente, Nathalie Bello concretó el cuarto tanto al minuto 81.

Con esta victoria, el elenco panameño se quedó con el tercer lugar del Grupo B al sumar tres puntos en tres partidos realizados. Un registro que le deja sin opciones de optar por un cupo para el Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026.

Resultados anteriores

29 de mayo del 2025: Canadá 7-1 Panamá

Alineación de Panamá: 1 Mas (GK), 2 Magallón, 4 Madrid, 5 Serna, 6 Mitre, 7 King, 8 Pérez (Santos 46’), 13 Ríos (Ovalle 46’), 15 Distancia (Márquez 46’) (Mow 65’), 18 Rivera, 19 Robles. DT Natalia Gutiérrez.

Alineación de Canadá: 1 Henning, 2 Collin, 4 Oching, 5 Okeke, 6 Chisholm, 9 Chukwu, 10 Hernández, 11 Larouche, 12 Nourani, 13 Melenhorst, 17 Rocci. DT Cindy Tye.

Goles: Annabelle Chukwu 21’ y 46’ (CAN), Jadea Collin 12’ (CAN), Jeneva Hernández 18’ (CAN), Lea Larouche 54’ (45+9’) (CAN), Stephanie Schoeley 85’ (CAN), Liana Tarasco 93’ (CAN) y Sherline King 24’ (PAN)

Sede: Estadio Alejandro Morera Soto

Lugar: Alajuela, San José, Costa Rica

Árbitra: Deily Gómez (CRC)

31 de mayo del 2025 - Panamá 0-4 México

Alineación de Panamá: 12 Grant (GK), 2 Magallón, 3 Ovalle, 4 Madrid, 5 Serna, 6 Mitre (Pérez 59’), 7 King (C) (Camarena 87’), 9 Bello (Ríos 59’), 16 Santos, 18 Rivera (Cortés 87’), 19 Robles (Mow 30’). DT Natalia Gutiérrez.

Alineación de México: 1 Medina (GK), 13 González, 3 Muñoz, 4 Gallegos, 2 Fong, 6 Valadez (C), 8 Fragoso, 5 Ibarra, 10 Soto, 9 Ramírez, 19 Saldívar. DT Dorival Bueno dos Santos Pacheco.

Sede: Estadio Alejandro Morera Soto

Lugar: Alajuela, Costa Rica.

Goles: Deiry Ramírez 2’ y 43’ (MEX), Alice Soto 47’ (MEX) y Montserrat Saldívar 86’ (MEX).

Árbitra: Janeishka Caban (PUR)

Balance final

Panamá jugó tres partidos en el Premundial Femenino Sub-20 de Concacaf. Su récord fue de una victoria y dos derrotas para tres puntos.

En ese torneo, el equipo panameño anotó cinco goles y recibió 12 tantos de sus rivales para una diferencia de -7.

