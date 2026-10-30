Panamá cierra victorioso ante Nigeria en Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA

El conjunto panameño jugó un total de 10 partidos en el torneo realizado en Azerbaiyán.

Panamá/La Selección Sub-15 de Panamá cerró su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Azerbaiyán con una victoria por 2-1 sobre Nigeria, en su décimo y último encuentro del certamen, disputado en la madrugada de este viernes 30 de octubre en el campo 7B del Complejo de Competición Hovsan.

El conjunto dirigido por el entrenador César Aguilar se impuso al seleccionado africano en un encuentro por la categoría C, gracias a las anotaciones de Ronaldo Jiménez y Gustavo Ávila, para despedirse de la competencia con un resultado positivo.

Jiménez abrió el marcador con un tanto de pierna derecha al minuto 4 para el 1-0 en favor de Panamá.

Ya en la segunda mitad, el mediocampista Gustavo Ávila interceptó un pase retrasado de la defensa africana y se quitó el arquero para anotar a puerta vacía al minuto 28 el 2-0 en favor de Panamá.

Para Ávila fue su cuarto tanto en el torneo.

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En los minutos finales, el elenco nigeriano anotó el descuento al minuto 38 para el 2-1 definitivo.

Por Panamá, una de sus grandes figuras fue el atacante Ronaldo Jiménez, quien portando la camiseta número 10 terminó el torneo como máximo goleador del equipo con 8 tantos en 10 partidos disputados.

Con este resultado, Panamá finalizó su participación en el Mundial con un balance de seis victorias y cuatro derrotas en sus diez presentaciones, a lo largo de los seis días de competencia en territorio azerbaiyano.

Por su parte, la Selección Sub-15 de España se proclamó campeona del torneo tras vencer por 3-0 a República Checa en la gran final de la categoría A, disputada en Bakú.

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Ahora, el equipo panameño emprenderá su viaje de regreso al país este sábado, poniendo fin a su experiencia mundialista en Azerbaiyán con una victoria que le permite cerrar su participación con buenas sensaciones.

La edición inaugural de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 se jugó en una nueva modalidad de 8 jugadores contra 8 en cancha, con saques de banda con el pie y con dos tiempos de 20 minutos cada uno.

En total participaron 189 selecciones de todo el mundo, incluidas 78 Asociaciones Miembros que vieron acción por primera vez en un Mundial.

Para el próximo año se tiene programado una nueva edición, pero reservada para la rama femenina, y, a partir de 2028, se celebrarán torneos anuales masculinos y femeninos, comunicó la FIFA.

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Goleadores de Panamá Sub-15

Después de 10 partidos disputados, el líder anotador del equipo panameño en la competición fue el atacante Ronaldo Jiménez con 8 anotaciones.

A continuación, la lista de goleadores de los 27 tantos anotados por Panamá en el torneo.

Ronaldo Jiménez –8 goles

Jacop Linares – 6 goles

Joseph Rivas – 4 goles

Gustavo Ávila – 4 goles

Josué Mena – 2 goles

José González – 1 gol

Jeliel Núñez – 1 gol

Édgar Chavarría – 1 gol

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