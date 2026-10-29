Panamá se dispone a cerrar su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de FIFA

El equipo canalero llega a su último partido luego de vencer a Malaui y perder ante Honduras.

Panamá/La Selección Sub-15 de Panamá se encuentra en la recta final de su experiencia en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Azerbaiyán.

Este jueves, los dirigidos por el DT César Aguilar dividieron honores al ganar su primer partido en la madrugada por 4-0 sobre Malaui y luego cayeron en su segundo encuentro ante Honduras por 1-4 en el cierre de su doble jornada por la categoría C en el Complejo de Competiciones Hovsan.

Con estos resultados, Panamá Sub-15 disputará mañana, viernes su último partido de la Copa Mundial Sub-15 cuando se enfrente al seleccionado Sub-15 de Nigeria en el cierre de su participación en Azerbaiyán.

El encuentro frente a Nigeria se jugará en el campo 7B del Complejo Hovsan, desde las 2:30 a.m. (hora de Panamá) y será el décimo partido en el torneo para Panamá.

Hasta el momento, la escuadra juvenil panameña tiene un récord en la competición de 5 victorias y 4 derrotas.

Recordemos que la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA se está jugando en una nueva modalidad de 8 jugadores contra 8 en cancha, con saques de banda con el pie y con dos tiempos de 20 minutos cada uno.

Los partidos se pueden ver en vivo por la APP de DAZN o en la sección FIFA + de la página web de FIFA.com.

El seleccionado juvenil panameño tiene programado viajar de vuelta al país el próximo sábado 31 de octubre.

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Victoria sobre Malaui

La Selección Sub-15 de Panamá arrancó la jornada con una victoria por 4-0 sobre Malaui.

La figura del partido fue Joseph Rivas quien se apuntó un triplete en el triunfo sobre el elenco africano.

Rivas abrió el marcador a los 13 segundos del partido para el 1-0 en favor de Panamá.

Luego arrancando el segundo tiempo apareció el atacante Jacop Linares, quien se escapó en velocidad para marcar el 2-0 al minuto 21.

En los siguientes minutos, Rivas iba a completar su hat-trick, el primero al minuto 26 tras un pase de Ronaldo Jiménez para solo empujarla a la red para el 3-0.

Y luego al minuto 34, Rivas completó su triplete con un certero zurdazo para el 4-0 final.

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Derrota ante Honduras

A segunda hora, Panamá Sub-15 cayó por 4-1 frente a la Sub-15 de Honduras en un partido donde al primer minuto el elenco hondureño ya estaba en ventaja 1-0.

Por Panamá, el volante Gustavo Ávila igualó el partido al minuto 14 en un disparo cruzado de derecha para el 1-1.

Pero la ventaja no duró mucho ya que solo dos minutos después, la H volvió a ponerse arriba al minuto 16 para el tanto del 2-1 en otra jugada de tiro de esquina.

Panamá Sub-15 tuvo varias opciones de igualar el partido, pero no estuvo claro a la hora de definir.

Las repetidas fallas las aprovechó el elenco hondureño que al minuto 18 extendió la ventaja en un autogol para el 3-1, resultado que se mantuvo al medio tiempo.

Ya en el segundo tiempo, Honduras volvió a anotar al minuto 26 para el definitivo 4-1.

En los minutos finales, el volante Josué Mena salió expulsado por doble amarilla y se perderá el último partido de Panamá por suspensión.

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Goleadores de Panamá Sub-15

Después de 9 partidos disputados, el líder anotador del equipo panameño en la competición es el atacante Ronaldo Jiménez con 7 anotaciones.

A continuación, la lista de goleadores.