Así fue el primer día de entrenamientos de la selección de Panamá

Luego de la convocatoria del entrenador Thomas Christiansen para afrontar los partidos contra Curazao y Guatemala de la Liga de Naciones de Concacaf, un total de 17 jugadores se presentaron al Colegio Panamá donde utilizaron el césped sintético para entrenar.

Desde las 8:00 am iniciaron los entrenamientos hasta las 10:00 am, para esta primera sesión de entrenamientos no estuvieron: Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman, Jiovany Ramos, César Yanis, José Luis Rodríguez y Michael Amir Murillo, quienes se estarán sumando durante la semana tras jugar con sus respectivos equipos.

Los atacantes, José Fajardo del DC United y Alfredo Stephens quien milita en el fútbol de Israel con Ironi Kiryat Shmona, brindaron declaraciones.

José Fajardo:

“Se vienen dos partidos claves y muy difíciles ante Curazao y Guatemala. Vamos a dar todo para salir con la victoria. Cada partido es diferente. Si llegamos a hacer las cosas bien en Curazao, podemos salir con un buen resultado y cerrar bien en casa. Sabemos lo que es jugar ante Guatemala, son muy fuertes en casa; pero, ahora jugamos en nuestra casa, con nuestra gente y esperamos darlo todo para sacar un buen resultado”.

Alfredo Stephens:

"He visto bien al grupo. Hemos hecho un gran trabajo hasta el momento. Creo que es de aplaudir todo lo que se está viviendo con el cuerpo técnico y compañeros. Se está trabajando muy bien y ahora con esta nueva convocatoria espero poder seguir aportando".

Panamá continuará con sus respectivos entrenamientos el martes 10 de octubre y miércoles 11 de octubre de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en la cancha del Eagles Stadium, en El Colegio de Panamá, en Costa Sur.

La Selección Nacional estará viajando a Curazao este jueves 12 de octubre a las 11:00 a.m vía chárter.

El partido ante Curazao será en el Estadio Ergilio Hato, en la ciudad de Curazao, el viernes 13 de octubre a las 4:00 p.m. (hora de Panamá), mientras que el encuentro ante la selección de Guatemala se jugará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el martes 17 de octubre a las 8:00 p.m.