Reacciones de Ignacio Quintana: 'Yo me muero con mis jugadoras, no me muero con mi criterio'

Panamá/El entrenador mexicano Ignacio "nacho" Quintana atendió a la prensa en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol, donde se refirió al trabajo que cumple con sus jugadoras para los amistosos ante República Dominicana este jueves 6 y domingo 9 de abril len el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Quintana también habló de la preparación de sus jugadoras para la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda, sus rivales de grupo que son Brasil, Francia y Jamaica y cómo encarar esos partidos que para la selección nacional serán duelos históricos.

Lauri Batista.

"Lauri viene con la misma disposición que todas, la realidad aquí es que tratamos de cualquiera jugadora panameña se sienta parte del proyecto, es cierto que le ha tocado a Lauri no estar en la lista más importante que fue la del repechaje, pero ella viene con la misma disposición, con la misma actitud de siempre de luchar por su bandera".

"Las puertas siempre están abiertas".

"A mi no me gusta mucho hablar de las jugadoras que no están, siempre hago énfasis en las que están por respero a ellas, porque cuando se habla de que falta una jugadora se da por entendido que entonces sobra una y yo no puedo pretender traicionar esa convocatoria así, yo me muero con mis jugadoras, no me muero con mi criterio, creo que lo he demostrado en estos dos años".

Lineth Cedeño, quien ya no forma parte del club Sampdoria de la Serie A femenina.

"Yo siempre estoy en comunicación con ella, son seres humanos, están rodeadas de muchas decisiones en sus vidas, para ella no fue fácil estar en un nivel competitivo, como en el que estaba, son decisiones que nosotros repetamos, nosotros apoyamos sicológicamente, futbolísticamente, tratamos de darle ese soporte porque no solo hablamos de fútbol, tratamos con un ser humano que es joven, que obviamente se va a equivocar, estoy segur que con el repechaje y con su participación en el mundial habrá muchos clubes que van a querer una Lineth Cedeño en sus equipos".

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció el nuevo ranking para el mes de marzo en el que Panamá escaló cinco puestos, pasando de la posición 57 a la 52 y alcanzando un puntaje de 42.16 puntos. Con este nuevo puntaje, Panamá se coloca en la sexta posición del ranking de CONCACAF.

CONVOCADAS PARA PANAMÁ VS REP. DOMINICANA

PORTERAS

SASHA FÁBREGA TAURO FC

STEPHANI VARGAS CD PLAZA AMADOR

NADIA DUCREUX SPORTING SM

DEFENSAS

HILARY JAÉN JONES COLLEGE (USA)

WENDY NATIS AMÉRICA DE CALI (COL)

KATHERINE CASTILLO TAURO FC

YOMIRA PINZÓN DEP. SAPRISSA (CRC)

ROSARIO VARGAS RAYO VALLECANO (ESP)

REBECA ESPINOSA SPORTING SM

NICOLE DE OBALDÍA CS HEREDIANO (CRC)

CARINA BALTRIP-REYES CS MARÍTIMO MADEIRA (POR)

VOLANTES

DEYSIRÉ SALAZAR TAURO FC

EMILY CEDEÑO TAURO FC

SCHIANDRA GONZÁLEZ TAURO FC

MARTA COX PACHUCA (MEX)

NATALIA MILLS LD ALAJUELENSE (CRC)

LAURIE BATISTA TAURO FC

ERIKA HERNÁNDEZ CD PLAZA AMADOR

ALDRITH QUINTERO ALHAMA CF (ESP)

DELANTERAS

KARLA RILEY SPORTING FC (CRC)

RILEY TANNER WASHINGTON SPIRIT (USA)

GABRIELA VILLAGRAND

LINETH CEDEÑO