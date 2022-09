'Sele' inició segundo microciclo con Murillo y Cox entre sus filas

José Murillo y Joseph Cox son dos de los nuevos llamados a los entrenamientos de la Selección de Fútbol de Panamá que, este 12 de septiembre, empezó su segundo microciclo con jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Ambos futbolistas son conscientes de que esta oportunidad les llega en un buen momento de sus carreras deportivas.

Para Murillo, la convocatoria se le hizo por su labor como volante en el Plaza Amador, una posición a la que fue cambiado tras desempeñarse como lateral.

"Sabía que tendría un reto muy difícil, pero cómo es el fútbol... quizás de volante me iba a costar un poco más jugar con regularidad. Iba a aprovechar la oportunidad al máximo, me la gocé y dónde me diga el 'profe', ya sea en el Plaza o acá, aportaré mi granito de arena", manifestó el que es conocido popularmente con el apodo de "Casper".

Murillo ha sido parte del buen momento que vive el equipo plazino en el Torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que lidera la Conferencia Este con 20 puntos. Tras su victoria del 9 de septiembre ante el Herrera FC, el jugador habló con el técnico del Plaza Jorge Dely Valdés sobre su llamado a la selección panameña.

"El 'profe' Jorge me dijo que quería hablar conmigo, pero no me habló hasta después del partido con Herrera", recordó. "Me dijo que viniera y aprovechara la oportunidad de la mejor manera que si me llamaron es por algo, nada pasa por casualidad. Estoy claro con él y voy a tratar de aprovecharla al máximo", agregó.

Cox vive una situación similar a la de su compañero ya que su buen momento en el certamen, donde es uno de sus máximos goleadores, le dio un lugar en la convocatoria.

"Vengo haciendo las cosas muy bien y estoy muy contento. Regresar a casa y ver a mi mamá en llanto por este llamado, me da emoción y ganas de seguir adelante", expresó.

El jugador del CD Universitario recordó que su madre le aconsejó que aprovechara al máximo esta oportunidad la que llega en un momento en el que busca darle un impulso a su carrera tras su paso con el Antigua FC de la liga de Guatemala.

"Me he enfocado más. En el último seis meses estaba 'difunto' y me dije que tengo una edad madura, soy cabeza de familia y debo sacar a mi familia adelante", comentó. "Me sentía perdido, había salido de Panamá y regresé. Sentí que me iba a perder del fútbol y me dije que si volvía a Panamá sería para enfocarme y volver a estar en el extranjero".

El equipo panameño entrenó en el estadio Luis Ernesto "Cascarita" Tapia, lugar al que volverá el martes 13 de septiembre para su segunda jornada de prácticas de la semana que se llevará a cabo de 8:00 a 10:00 a.m.