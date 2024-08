Panamá Futsal afina detalles en amistosos ante Paraguay de cara al Mundial Uzbekistán 2024

Asunción, Paraguay/Tras casi una semana instalados en Paraguay, Panamá Futsal continúa con sus entrenamientos de cara a la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024. Los dirigidos por el DT Alex Del Rosario completaron este domingo 18 de agosto otra jornada con doble sesión.

En la mañana, el equipo realizó trabajo de gimnasio en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo, y en horas de la tarde, se trasladaron a la cancha para cumplir con su respectivo entrenamiento en campo. Estos entrenamientos son clave para preparar al equipo panameño para enfrentar a los mejores equipos del mundo en el próximo Mundial de Futsal.

El pasado viernes 16 de agosto, Panamá y Paraguay se enfrentaron en un partido de entrenamiento a puertas cerradas, en la sede del Comité Olímpico. Este encuentro, que culminó con victoria a favor de la escuadra local por 2-0, fue el primero de tres amistosos programados entre ambas selecciones. Este tipo de encuentros son fundamentales para medir el nivel de Panamá Futsal antes del torneo mundial.

De los 20 convocados, 7 jugadores nunca habían visto minutos con Panamá en un partido internacional, lo que demuestra el enfoque en la renovación del equipo con nuevas promesas del futsal panameño. Alexis Castillo, ala del combinado nacional, compartió su emoción por este momento: “Fue increíble e intenso ese momento. Mis familiares y amigos están contentos de que yo esté acá, debutando, y me tiran toda la buena vibra todos los días”, indicó. Este tipo de debut es un paso importante en la carrera de cualquier jugador, y para Castillo, es solo el comienzo de su trayectoria internacional.

Ian Castillo, otro de los jugadores que debutó internacionalmente con la selección, también expresó sus sentimientos tras el partido: “Fue una experiencia bien bonita. Me sentía nervioso por mi debut, pero lo bueno fue que debutamos, hicimos lo que dice el profe, que nos mantengamos unidos y que salgamos a ganar”. La unidad y el compromiso del equipo son elementos clave que el DT Alex Del Rosario ha inculcado en sus jugadores, preparando a la selección para los desafíos que enfrentarán en Uzbekistán.

Las próximas veces que se verán las caras Panamá y Paraguay serán el 20 y 23 de agosto, a las 7:30 pm en el mismo escenario. Estos partidos amistosos son vitales para ajustar la estrategia del equipo y mejorar el rendimiento de cara a la Copa Mundial.

Ian Castillo agregó: “Tenemos que concretar las jugadas que tenemos, porque en el primer tiempo tuvimos bastantes. Sabemos que jugamos con un rival difícil que es Paraguay, que va al Mundial igual que nosotros”. Este enfoque en la ejecución de jugadas es crucial para el éxito del equipo en competiciones de alto nivel.

Al reflexionar sobre la experiencia, Ian Castillo también compartió la reacción de sus seres queridos: “Felicitándome más que todo. Orgulloso porque tengo un hijo, por el que siempre lucho y trato de darle lo mejor, y tiene un papá que debutó en futsal. Es un debut que tanto he luchado y me he ganado”. Este debut no solo representa un logro personal, sino también una fuente de orgullo para su familia y su país.

Alexis Castillo destacó de manera positiva que, a pesar de la derrota, el equipo logró seguir las indicaciones del DT. “Fue un nivel intenso y un rival muy difícil. Logramos mantenernos a pesar del resultado, hicimos las indicaciones que nos dijo el profe”, recalcó.

Por último, Alexis Castillo expresó su deseo de formar parte de los 14 convocados para Uzbekistán 2024: “Sería un sueño estar en el Mundial, estoy dándolo todo día a día y guerreando mi puesto”, concluyó. Por su parte, Ian Castillo comentó lo mismo: “Sería un sueño cumplido. Es un reto que tengo en mente y que tengo que cumplir”.

El lunes 19 de agosto, la Selección de Futsal de Panamá continuará con los entrenamientos. De 9:30 am a 10:30 am, realizarán ejercicios de movilidad y estiramientos, y como ha sido habitual durante todo el campamento, de 5:30 pm a 7:30 pm, se llevará a cabo la sesión de entrenamiento en cancha. Con esta preparación, Panamá Futsal se alista para representar al país con orgullo en la Copa Mundial de Uzbekistán 2024.

Con información de FPF.