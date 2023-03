Selección de Panamá: Christiansen se ausentará ante Argentina

La Selección de Fútbol de Panamá está por afrontar tres partidos en un lapso de 16 días, por lo que el técnico Thomas Christiansen se dirigió a la prensa para expresarse sobre esta situación.

Al ser cuestionado sobre si estará en el banquillo del equipo panameño para el partido amistoso del 23 de marzo ante Argentina, Christiansen indicó que no ya que prefirió concentrarse en trabajar para el compromiso posterior que será el 28 del mismo mes ante Costa Rica, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.

"Sería ilusionante enfrentar a Argentina con Messi y compañía, pero para mí no es prioridad. En pocos días tenemos un partido importante que jugar ante Costa Rica y mi responsabilidad es tener al equipo listo para Costa Rica", manifestó. "No quiero dejar nada al azar y enfocarme en lo que realmente es importante".

El juego ante la selección albiceleste, que obtuvo el campeonato en el Mundial Catar 2022, se jugará en el Estadio Monumental de Núñez en Buenos Aires. Se estima que el combinado nacional vaya con un grupo de jugadores distinto al que se prevé llevar para el encuentro ante el conjunto costarricense.

"Me debo a la federación, al equipo y a los jugadores. Si dejo a los jugadores en Panamá y voy a Argentina, ¿qué imagen doy? ", agregó. "Quiero ser un profesional y preparar al equipo para poder competir. Que luego al final, después de los juegos ante Argentina y Costa Rica que, puede pasar, no nos clasifiquemos, no quiero que se diga que no lo di todo para lograr el objetivo".

Amistoso frente a Guatemala

El primer cotejo que tendrá la selección panameña, en ese periodo de 16 días, será contra Guatemala en San José, California (Estados Unidos) el domingo 12 de marzo.

Para Christiansen ese juego es muy importante, especialmente para jugadores jóvenes que se agitan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"El detalle contra Guatemala es que es fuera de fecha FIFA. Va un grupo joven, que tienen la oportunidad de sumarse al equipo que irá al Torneo de Toulon (Maurice Revello), por eso dirigirá Jorge (Dely Valdés) y lo vamos a acompañar", precisó. "Debemos pensar en el escaparate que puede ser para estos pelaos' jugar ante Guatemala. Que los vean y puedan jugar en el fútbol extranjero".

El Ranking FIFA

El estratega hispano-danés considera de mucho valor poner a Panamá en una buena posición dentro del Ranking FIFA porque eso le beneficiaría al país para afrontar compromisos de relevancia como, por ejemplo, las eliminatorias mundialistas o, posiblemente, la Copa América 2024.

"Es importante el tema de los puntos, hacer con cabeza los partidos que firmemos", señaló. "No quiero decir si es mejor o peor, es importante el tema del ranking y es por eso que debemos estar en el Final Four (de la Liga de Naciones) para estar bien".

A Christiansen le ilusiona estar con Panamá en la Copa América que se realizará el próximo año en Estados Unidos, por eso insiste en que una buena ubicación en el ranking ayudaría en las posibilidades de la 'Sele' para estar en ese certamen regional.

"La Copa América es importante clasificar y ser cabeza de serie. Para eso es importante estar bien en el ranking y en eso estamos trabajando", puntualizó.