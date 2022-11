Selección de Panamá percibió buenas sensaciones en amistoso ante Camerún

Panamá vs. Camerún

El empate a un gol entre las selecciones de Panamá y Camerún llenó de satisfacción al bando panameño que, con ese resultado, terminó una gira de cuatro partidos amistosos que se disputaron en un lapso de 13 días.

"La verdad es que no entramos bien en el partido. Estuvimos lentos, corriendo detrás del balón. Cuando lo recuperábamos no tuvimos la paciencia con el balón. También ellos estaban eléctricos, en otro nivel", comentó el técnico del equipo panameño, Thomas Christiansen. "La verdad es que el partido cambió en el segundo tiempo, estuvimos más replegados con un 5-4-1, con las líneas un poco más juntas y nos hicimos fuertes. Controlamos el partido de principio y fin en ese segundo tiempo, lástima que esa ocasión doble de 'Isma' (Ismael Díaz) y (César) Yanis y en la contra nos meten el 1-0. La reacción de los jugadores es buena y podemos sacar buenas conclusiones de este empate", agregó.

Durante la gira de cuatro partidos amistosos de noviembre, la selección panameña enfrentó a tres selecciones que estarán en el Mundial que iniciará este domingo.

"Nos llevamos la experiencia de competir en partidos importantes, con rivales de talla mundial. Empezamos con Catar, luego Arabia Saudita y terminamos con Camerún que era el equipo más fuerte en el papel y en la cancha. Es un equipo de buena calidad", indicó.

Christiansen reconoció que el clima caluroso afectó a sus dirigidos que, a pesar de eso, salieron adelante sobre el césped del estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

"Lo más difícil para nosotros fue el calor", admitió. "Al principio estábamos con 'la lengua afuera', pero después nos acostumbramos y sacamos el partido".

Otro integrante del combinado nacional que se mostró contento por el desempeño general del grupo fue el jugador Adalberto Carrasquilla.

"Fue un partido muy bueno. Durante el partido lo disfruté mucho, fue muy intenso. Nos deja buenas sensaciones para lo que sigue en el camino", comentó.

Carrasquilla coincidió con Christiansen de que el primer tiempo no fue bueno para Panamá. Sin embargo destacó la labor defensiva del conjunto panameño que pudo mantener el marcador en cero en la etapa inicial.

"Al principio probamos una nueva formación, ahí los equipos nos exigen de diferente manera", manifestó. "En el primer tiempo llegamos a destiempo, pero fue importante la forma en que defendimos y dejamos el arco en cero".

Para el futbolista del Houston Dynamo, en la MLS, Panamá mostró una buena actitud ante Camerún lo que pudo haberle llevado, incluso, a obtener la victoria.

"Me quedo con esa satisfacción de que, cuando queremos, le podemos ganar a un equipo mundialista como este. Creo que tuvimos muchas ocasiones más claras que ellos y lastimosamente no las aprovechamos. Pero me quedo con la sensación de que, cada vez que ponemos de nuestra parte y sacamos nuestra mayor exigencia, podemos obtener resultados positivos", puntualizó.