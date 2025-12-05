Thomas Christiansen en el Sorteo del Mundial 2026 | El míster comparte sus sensaciones en la alfombra roja

Panamá/En una jornada llena de expectativa y emociones encontradas, el entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, hizo su aparición en la alfombra roja del Sorteo del Mundial 2026, un evento que marca oficialmente el inicio del camino panameño hacia su segunda participación en una Copa del Mundo.

Con un tono calmado pero plenamente consciente del escenario histórico que vive el país, el técnico compartió sus impresiones previo a conocer el futuro inmediato de la selección de Panamá.

Desde el primer contacto con los medios, Christiansen dejó claro que la presión del sorteo es distinta a la de un partido, aunque igualmente importante. “Relajado. La verdad es que es peor estar en un partido que en este sorteo”, señaló entre sonrisas, destacando que, aunque el ambiente es más distendido, el momento sigue siendo especial para todo el grupo. “Todo es nuevo para nosotros y vamos a ver qué nos encontramos”, añadió, subrayando la emoción con la que Panamá vive este paso histórico.

El entrenador también abordó el elemento más impredecible del sorteo: la suerte. “Aquí no tenemos influencia sobre el sorteo. Que sea lo que tenga que ser; iremos con la misma ilusión contra un equipo que contra otro”, expresó. Christiansen insistió en que su enfoque no cambiará: Panamá competirá con determinación sin importar los rivales. “Vamos a competirlos, disfrutar del torneo e intentar llegar lo más lejos posible”, afirmó con convicción.

Acerca de las metas de Panamá en el Mundial 2026, Christiansen fue contundente al señalar que el objetivo no se limita únicamente a participar. “En 2018 el objetivo era llegar al Mundial. Se cumplió. Para esta segunda Copa del Mundo, el objetivo es más ambicioso”, comentó. Con una mezcla de realismo y optimismo, agregó: “Queremos soñar, queremos intentar hacer historia. Mejorar es sacar un punto mínimo, pero incluso así queremos aspirar a algo más… a ver si hay suerte y se puede pasar de grupo”.

El seleccionador también aprovechó para compartir lo que significa para él vivir esta experiencia desde adentro. “Me siento privilegiado. No hay muchos seleccionadores que pueden estar en un Mundial y estar aquí es un premio al trabajo de toda la Federación, los jugadores, el cuerpo técnico y el staff”, declaró. Christiansen recalcó que esta participación no es un logro individual, sino el resultado del esfuerzo conjunto de toda la estructura del fútbol panameño.

Para los aficionados en Panamá, el técnico envió un mensaje de unión y expectativa. “Agradecido de poder estar aquí y representar al país. Vivamos este momento con alegría, porque es único y especial”. Antes de despedirse, Christiansen dejó un compromiso claro: “Después del sorteo, analizaremos los rivales con seriedad y trabajaremos para llegar al Mundial en la mejor forma posible”.

El paso de Thomas Christiansen por la alfombra roja no solo dejó frases que reflejan calma y esperanza, sino también una visión clara del camino que quiere trazar con Panamá. El país entero aguarda los resultados del sorteo, confiando en que el 2026 será un año para seguir escribiendo páginas memorables en la historia del fútbol panameño.