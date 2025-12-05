Ciudad de Panamá/Una funcionaria de la CSS fue aprehendida en la sede de la institución en Clayton por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), junto con la Fiscalía Anticorrupción, tras ser acusada de cobrar a pacientes para obtener citas médicas antes de las fechas oficiales. En el operativo las autoridades decomisaron equipos tecnológicos, documentos y otros elementos vinculados a la investigación. La detenida será puesta a órdenes del Ministerio Público, donde se le imputarán cargos por corrupción de servidores públicos.