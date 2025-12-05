Panamá/Mira AQUÍ LA TRANSMISIÓN EN VIVO ➡️ La expectativa se vive al máximo en Panamá a pocas horas del Sorteo de la Copa Mundial 2026, un evento que definirá el camino de las selecciones clasificadas rumbo a la máxima cita del fútbol. La Selección de Panamá aguarda con especial atención este momento, pues conocerá finalmente en qué grupo quedará ubicada y cuáles serán sus rivales en la fase inicial del torneo.

El sorteo, que se celebrará en la ciudad de Washington, reúne a delegaciones de todo el mundo en un ambiente cargado de emoción, análisis y esperanza. Para Panamá, clasificada por tercera vez a un Mundial, este acto representa mucho más que un procedimiento administrativo: es el punto de partida hacia un nuevo capítulo de su historia futbolística.

El cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen también mantiene una mirada analítica sobre la conformación de los bombos y las posibles combinaciones. Para Panamá, entender la composición del grupo será crucial al momento de planificar amistosos, logística, entrenamientos y preparación física rumbo a la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con su clasificación asegurada, Panamá llega a este sorteo con ilusión renovada y con la convicción de que puede competir al más alto nivel. El país entero se prepara para vivir un momento histórico, en el que el destino del equipo quedará marcado y comenzará oficialmente el sueño mundialista.

Hoy, más que nunca, la nación se une alrededor de un mismo sentimiento: la emoción de conocer el grupo que acompañará a Panamá en el Mundial 2026.