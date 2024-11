Thomas Christiansen: ‘Hemos conseguido nuestro objetivo, aunque no fue fácil

Panamá/El entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, reflexionó tras el empate 2-2 ante Costa Rica, que permitió a los panameños avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF gracias al marcador global de 3-2. “Al final hemos conseguido nuestro objetivo, es lo más importante de esta noche. Sabíamos que iba a ser difícil, quizás lo hicimos demasiado difícil, o más bien, no lo hicimos fácil para nosotros”, expresó Christiansen.

El técnico reconoció que, aunque su lenguaje corporal podría no reflejarlo, siente satisfacción por el logro, pero se mostró crítico respecto al desempeño del equipo: “Hoy no era un buen día nuestro, pero aún así tuvimos bastantes ocasiones que podíamos haber sentenciado. Un partido loco, cuando hay tantas transiciones, no es algo que nos beneficie. Tenemos que controlarlo mucho más y más en nuestra casa”.

Christiansen también destacó la necesidad de mejorar en ciertos aspectos tácticos: “Hablamos mucho de ser un equipo compacto, pero a la hora de presionar no estaba claro dónde había que hacerlo. Eso que habíamos dicho lo que se tenía que hacer. Pero bueno, son cosas que uno tiene que gestionar durante el partido e intentar mejorar”.

A pesar del empate, el entrenador destacó la importancia del logro: “Ya nos hemos clasificado por tercera vez a la Nations League, así que hay que felicitar a los chicos. A los aficionados, muchísimas gracias por el apoyo. Ha sido espectacular verles animando a su selección y espero ver el Rommel Fernández en situaciones así”. Christiansen admitió que el equipo sufrió más de lo esperado, pero concluyó: “Eso es parte del business”.

El partido

Panamá y Costa Rica empataron este lunes 2-2 en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Naciones de la Concacaf, en un emocionante duelo donde los ticos fallaron un penalti y el VAR les anuló dos goles.

Los tantos del partido, disputado en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña, fueron anotados por César Blackman (14) y José Luis Rodríguez (45+3) para los locales, mientras que Alejandro Bran (24) y Adrián Martínez (73) marcaron para la visita.

El empate permite a los canaleros pasar a la "Final Four" de la Liga de Naciones de Concacaf, al hacer buena la ventaja de 1-0 que traían del partido de ida disputado el pasado jueves en San José.

Los ticos pudieron adelantarse muy pronto en el luminoso, pero el arquero panameño Orlando Mosquera detuvo un penalti a Warren Madrigal al minuto 5.

Panamá, que terminó con 10 jugadores por expulsión de Fidel Escobar (81), anotó el primer gol a los 14 minutos por mediación de Blackman.

Bran empató la contienda con un zapatazo desde fuera del área, al minuto 24. Sin embargo, Rodríguez, con un golazo por la escuadra, volvió a desequilibrar la balanza para los locales antes de irse a vestuarios.

En la segunda mitad, Costa Rica marcó en tres ocasiones, pero sólo subió al marcador el gol de Martínez, al 73. Los otros dos, uno por mano y el otro por fuera de juego, fueron anulados por el VAR.

Con información de AFP.