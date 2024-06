Torneo Maurice Revello| "Panamá jugará con una presión más alta", Orelién

Francia/La Selección de Panamá Sub-23 Masculina completó su segundo día de entrenamientos en el Complejo Deportivo de Cabannes con la novedad de que se unieron 5 jugadores al grupo: Luis Fields, Ovidio López, José Matos, Jimar Sánchez y Aimar Rodríguez.

Ángel Orelién llega por tercera ocasión al Maurice Revello a defender los colores de Panamá y esta vez en condición de actuales campeones. "Sabemos que jugaremos con una presión un poco más alta, porque venimos a defender el título y poder decir que no fue casualidad, ojalá las cosas nos salgan como esperamos para poder ser bicampeones que es a lo que vinimos".

Este grupo mantiene varios jugadores que fueron campeones en la edición pasada y son parte importante de este proceso. "El 'profe' Jorge ha armado un buen equipo con varios jugadores con un poco más de experiencia, creo que somos la base de los que estuvimos el año pasado y junto a los jugadores más chicos que se han sumado, ojalá hagamos las cosas muy bien, trabajaremos muy fuerte para dejar el país en el alto", mencionó el volante panameño.

Orelién valora cada oportunidad que tiene de vestir la camiseta de la selección de Panamá. "Siempre es un honor, un orgullo, para mí como jugador estar en la selección, siento que uno sigue cogiendo experiencia, uno sigue aprendiendo de muchas cosas, del fútbol, de los equipos a los que nos enfrentamos, de mis compañeros y el cuerpo técnico también”.

Intinerario

Para este miércoles 5 de junio, la selección tiene programada iniciar su día desde muy temprano a las 8:00 a.m. para el desayuno, seguido a las 9:00 a.m. tendrán una sesión de video análisis y a las 11:00 a.m. saldrán para el entrenamiento correspondiente, donde por primera vez estará el grupo completo de los 24 jugadores a las órdenes de Jorge Dely Valdés.

